NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Ablauf von Werbemaßnahmen stiegen die Mobilfunkpreise der Bonner, schrieb Analyst Akhil Dattani in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Wettbewerb in Deutschland. O2 folge allerdings nicht stehenden Fußes. Deren Angebot von 100GB Datenvolumen für 20 Euro im Monat liege zwischen 40 und 60 Prozent unter der Konkurrenz. Von 1&1, Vodafone, der Telekom und O2 liefen in den kommenden Wochen weitere Werbemaßnahmen aus. Sollten sie verlängert werden, drohe "Vergeltung". Vodafone sei besonders wettbewerbsanfällig mit seiner Privatkundenabhängigkeit und schwierigen Finanzentwicklung./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2025 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2025 / 00:15 / GMT

DE0005557508