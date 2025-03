Leipzig (ots) -Zum Thema Energiesparen kursieren zahlreiche Mythen. Ökostrom- und Ökogasanbieter Brillant Energie geht diesen auf den Grund und erklärt, was wirklich in Bezug auf Strom, Wasser und Heizen hilft.Ein weit verbreiteter Mythos besagt, dass Strom im Haushalt den größten Energieverbrauch verursacht. Tatsächlich entfallen rund 70 % des Energieverbrauchs auf die Heizung, während Strom einen deutlich geringeren Anteil ausmacht. Trotzdem lohnt es sich für Verbraucherinnen und Verbraucher, beim Thema Strom anzusetzen, weiß Brillant Energie.Mythen von Licht, Lampen und Haushaltsgeräten- Licht brennen lassen: Es ist nicht energieeffizienter, das Licht dauerhaft brennen zu lassen, anstatt es häufig ein- und auszuschalten. Gleichzeitig lohnt sich der Umstieg auf sparsame LED-Lampen.- Ein voller Kühlschrank verbraucht mehr Strom: Im Gegenteil: Eine optimale Füllung sorgt dafür, dass die kalte Luft beim Öffnen weniger entweicht. Leere Stellen können mit Wasserflaschen gefüllt werden, um die Kälte besser zu speichern.- Von Hand spülen: Es wird oft angenommen, dass das Spülen von Hand energiesparender sei als der Einsatz einer Spülmaschine. Diese verbraucht jedoch weniger Wasser und Energie.- Eco-Programme: Trotz längerer Laufzeiten verbrauchen diese bei Spül- und Waschmaschinen nicht mehr, sondern weniger Energie aufgrund niedrigerer Temperaturen.- Wasser im Wasserkocher erhitzen und im Topf weiterkochen: Dieser Life-Hack spart vielleicht Zeit, energiesparender ist er durch den Energiebedarf und den Verlust von Hitze beim Umfüllen jedoch nicht.Brillant Energie widerlegt Mythen zum Thema Heizen und Wasser- Heizung voll aufdrehen: Eine Heizung wird nicht schneller warm, wenn sie auf die höchste Stufe gedreht wird. Die Stufe bestimmt nicht die Geschwindigkeit des Heizens, sondern die angepeilte Temperatur. Besser: Bei Abwesenheiten die Stufe leicht senken.- Baden verbraucht mehr Wasser: Zuletzt glauben viele, dass Baden immer mehr Wasser als Duschen verbraucht. Das ist nicht pauschal richtig, da gebräuchliche Duschköpfe einen hohen Wasserausstoß aufweisen können. So kann eine circa zehnminütige Dusche bereits einem Vollbad entsprechen. Abhilfe schafft ein Sparduschkopf und reduzierte Duschzeiten.Mit der Aufklärung dieser Mythen und Vermittlung von praktischen Maßnahmen trägt der Ökoenergie-Anbieter Brillant Energie gemeinsam mit Verbraucherinnen und Verbrauchern zu einem niedrigeren Energieverbrauch im Alltag bei.Über Brillant EnergieBrillant Energie ist ein Onlineanbieter für Ökoenergie. Die bundesweite Marke der Stadtwerke Leipzig setzt auf zertifizierten Ökostrom (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kostromzertifikat.pdf), zertifiziertes Ökogas (https://brillantenergie.de/assets/%C3%96kogaszertifikat.pdf) und digitalen Service.Pressekontakt:Brillant Energie GmbHKarl-Liebknecht-Str. 14304277 Leipzigbrillantenergie.depresse@brillantenergie.deOriginal-Content von: Brillant Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178430/5985712