Ditzingen (ots) -Das Traditionsunternehmen BÜRGER GmbH & Co. KG blickt auf ein ereignisreiches und äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Mit einer Kombination aus innovativen Produkten und nachhaltigen Investitionen konnte BÜRGER seine Position als nationaler Marktführer im Bereich gekühlter Teigwaren weiter festigen.2024 war trotz der allgemein schwierigen Wirtschaftslage in Deutschland ein Rekordjahr für BÜRGER: Der Absatz steigerte sich auf 97.720 Tonnen. Das ist ein Plus von 6,2% im Vergleich zum Vorjahr und entspricht dem Gewicht von 22.000 Elefanten. Damit verknüpft ist eine erfreuliche Umsatzsteigerung von 5,2% auf 304 Millionen Euro. Das Familienunternehmen mit seinen beiden Standorten in Ditzingen (Landkreis Ludwigsburg) und Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) knackt damit erstmals die Umsatzmarke von 300 Millionen Euro. BÜRGER beschäftigt rund 1.200 engagierte Mitarbeiter:innen und produziert täglich 395 Tonnen Lebensmittel - darunter 170 verschiedene Teigwaren-Spezialitäten.90 Jahre Tradition und Innovationskraft2024 feierte BÜRGER sein 90-jähriges Bestehen. Seit Gründung hat das Unternehmen eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. 1934 wurde der Tradtionsbetrieb von Richard Bürger in Feuerbach gegründet und war als "Mayonnaisen-BÜRGER" für seinen Fleischsalat bekannt. 1963 begann BÜRGER unter der Führung von Erwin Bihlmaier mit der Produktion der ersten Maultaschen. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Maultaschen noch per Hand gefertigt, wobei täglich etwa 1.000 Stück hergestellt wurden. Die Produktion erfolgte auf einem eigens entwickelten Holzmodell. Im Jahr 1964 kam dann die erste, in der hauseigenen Werkstatt selbst entwickelte Maultaschen-Maschine zum Einsatz. Damit begann die Industrialisierung der schwäbischen Traditionsspeise "made by BÜRGER". Mittlerweile werden täglich rund 2,8 Millionen Maultaschen produziert, die im Jahr 3.600 LKWs füllen.Das Sortiment von BÜRGER umfasst neben schwäbischen Klassikern wie den erwähnten Maultaschen oder Schupfnudeln und Eierspätzle noch viel mehr wie beispielsweise Suppeneinlagen oder auch Fertiggerichte. Insbesondere der Gnocchi-Berich wurde 2024 für BÜRGER zum Wachstumstreiber. Die farbenfrohe Gnocchi-Vielfalt mit sieben kreativen Sorten - darunter Süßkartoffel, Rote Bete und Spinat - begeistert eine breite Zielgruppe in ganz Deutschland. Ob jung oder alt, ob Flexitarier, Vegetarier oder Veganer - hier war für jeden Geschmack etwas dabei! So viel Innovationskraft wurde auch am Markt belohnt. BÜRGER ist im Gesamtmarkt der gekühlten Teigwaren Marktführer in Menge und Umsatz (Quelle: Nielsen Handelspanel, 2024).Größte Einzelinvestition der UnternehmensgeschichteEin Highlight des Jahres war die Inbetriebnahme des neuen Logistikzentrums mit Kältezentrale in Crailsheim Ende Juni 2024. Mit einer Investition von 57 Millionen Euro handelt es sich um die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte. Die innovative Kältezentrale spart jährlich 7.400 Tonnen Kohlenstoffdioxid und ca. 15.000 m³ Frischwasser ein - eine Leistung, die der Kapazität von 24.000 Haushaltskühlschränken entspricht. Ein Teil der entstehenden Abwärme sorgt übrigens im neuen Crailsheimer Hallenbad für Warmwasser. Diese nachhaltige Kooperation zwischen BÜRGER und den Stadtwerken Crailsheim ist in dieser Größenordnung ein einzigartiges Pilotprojekt zwischen Industrieunternehmen und Kommune.Produktinnovationen und Highlights 2024BÜRGER baute seine beiden Kernsegmente im Bereich Lebensmitteleinzelhandel und Großverbraucher mit zahlreichen Produktneuheiten weiter aus.Im Juni wurden auf Wunsch zahlreicher Verbraucher die glutenfreien Maultaschen wieder eingeführt. Als Aktionsprodukt erregten die Weißwurstmaultaschen von August bis November Aufmerksamkeit am Kühlregal. Die Top-Seller im Lebensmitteleinzelhandel waren Maultaschen, Schupfnudeln und Spätzle. Das stärkste Absatzwachstum verzeichnete die bunte Gnocchi-Range. Das vielfältige Angebot in diesem Segment machte BÜRGER 2024 zum Wachstumstreiber. "Diesen Erfolg wollen wir auch 2025 fortsetzen. Seit Februar 2025 ist BÜRGER Marktführer bei Gnocchi und wir stärken diese Entwicklung mit einem spannenden Neuprodukt ab April sowie einer aufmerksamkeitsstarken nationalen Medienkampagne, die über 420 Millionen Kontakte erreichen wird", äußert sich Marketing- und Vertriebsleiter Boris Bauer.Der Großverbraucher-Bereich wurde 2024 mit neuen vegetarischen und veganen Gerichte erweitert, die dem aktuellen Trend hin zu bewusster Ernährung und vielseitigem Einsatz folgen. Darunter Tortellini Pomodoro-Mozzarella, Tortellini Vegetale sowie vegane Spezialitäten wie Mini-Maultaschen-Gemüsecurry und Tortelloni-Gemüse-Pfanne Cheezz-Creme.Auch für 2025 hält BÜRGER spannende Produktinnovationen bereit. "Innovation ist für uns kein Zufall, sondern das Ergebnis von Marktforschung und dem ständigen Blick auf die Wünsche unserer Kunden. Wir entwickeln mit Begeisterung neue, kreative Produkte und bringen so frischen Wind in unser Sortiment - nicht nur für unsere Heimat Baden-Württemberg, sondern für Genießer in ganz Deutschland," betont Martin Bihlmaier, Geschäftsführer von BÜRGER in dritter Generation.Bildmaterial zum Download finden Sie hier (https://buerger.sharefile.eu/public/share/web-sea97397a8f99487aa9a85d78b0aa4adb).Gerne steht Herr Bihlmaier für Interviewanfragen zur Verfügung.Kontaktieren Sie zur Terminvereinbarung bitte: stefanie.engelfried-ferch@buerger.dePressekontakt:Stefanie Engelfried-Ferchstefanie.engelfried-ferch@buerger.de07156 3002 2019Original-Content von: BÜRGER GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178919/5985709