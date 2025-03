Die Preise für Silber (XAG/USD) sind laut FXStreet-Daten am Freitag weitgehend unverändert geblieben. Silber wurde bei $32,63 pro Feinunze gehandelt, weitgehend unverändert 0,07% gegenüber dem Preis von $32,61 am Donnerstag. Die Preise für Silber sind seit Jahresbeginn um 12,92% gestiegen. Einheit Silberpreis heute in USD Unze (Troy) 32,63 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...