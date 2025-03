Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Renditen der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren haben seit Anfang dieses Monats in der Spitze etwa 55 Basispunkte zugelegt - ein massiver Anstieg in so kurzer Zeit, so die Analysten der Helaba.Zwar gehe es auch bei kurzen Laufzeiten mit den Renditen bergauf, die Bundkurve werde aber deutlich steiler. Der richtungsweisende Bund-Future habe sich massiv abgeschwächt. Mit Blick auf den Juni-Kontrakt sei bei 126,64 ein neues Tief markiert worden, bevor eine kleine Erholung eingesetzt habe. Inzwischen sei es zu einer überverkauften und korrekturbedürftigen Marktlage gekommen. Fraglich in diesem Zusammenhang sei, wann die Anpassung an die neue Finanzsituation abgeschlossen sei. (07.03.2025/alc/a/a) ...

