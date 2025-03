Durch die weltweit steigenden Verkäufe von Elektroautos boomte der Batteriemarkt im Jahr 2024. Gleichzeitig sinkt der Durchschnittspreis der E-Auto-Batteriepakete - zuletzt auf unter 100 USD pro kWh. Das geht aus einer neuen Analyse der Internationalen Energieagentur hervor. "Die Batterieindustrie ist in eine neue Phase eingetreten", so lautet die These der Internationalen Energieagentur (IEA). Mit dem Anstieg der Elektroauto-Verkäufe um 25 Prozent ...

