Wooptix, ein Marktführer im Bereich der Halbleitermesstechnik, der auf Wellenfront-Phasenabbildungstechnologie setzt, hat in einer Serie-C-Finanzierungsrunde über 10 Millionen Euro eingenommen. Die Finanzierungsrunde wurde von der Samsung Venture Investment Corporation und der spanischen Gesellschaft für technologische Transformation (Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, SETT) angeführt. Weitere Beteiligungen kamen von bestehenden Investoren, darunter dem European Innovation Council Fund (EIC Fund), Intel Capital, der MONDRAGON Corporation und TEL Venture Capital, Inc.

"Mit dieser Investition sind wir in der Lage, die Grenzen der Auflösungsqualität in der Halbleitertechnologie neu zu definieren", so José Manuel Rodriguez Ramos, CEO von Wooptix. "Dank der anhaltenden Unterstützung unserer Investoren konnten wir unser Halbleiter-Metrologie-Fabtool auf den globalen Märkten erfolgreich einführen und innovative Lösungen für einen internationalen Kundenstamm bereitstellen."

Die steigende Nachfrage nach KI setzt die Halbleiterindustrie mehr denn je unter Druck, immer komplexere und kleinere Chips herzustellen. Mit herkömmlichen Tools lassen sich die Präzision, Automatisierung und Effizienz, die zur Erfüllung der heutigen Produktionsanforderungen benötigt werden, oft nicht erreichen. Wooptix meistert diese Herausforderung mit innovativen Messtechnik-Tools, die Defekte im Nanobereich schnell und präzise erkennen und damit einen neuen Standard in Sachen Geschwindigkeit und Genauigkeit in Fertigungsprozessen setzen.

"Wooptix und seine fortschrittliche Halbleiter-Messtechnik zeugen von der Innovationskraft des IT-Ökosystems", so ein Vertreter von Samsung. "Diese Investition festigt unsere Führungsposition im Bereich KI und verbesserte vernetzte Erfahrungen, worin letztlich der Zweck von Halbleitern besteht."

Wooptix ist aus der Forschung im Bereich der adaptiven Optik in der Astronomie hervorgegangen und stellt mit der kürzlichen Markteinführung seines Flaggschiffprodukts Phemet®, einem Halbleiter-Metrologie-Fabtool, erneut seine Marktdominanz unter Beweis. Phemet® bietet eine branchenführende laterale Auflösung und eine nahezu Echtzeit-Prozessfähigkeit, wodurch die Produktionszeiten erheblich verkürzt und die Effizienz der Lieferkette erhöht werden.

"Die Fähigkeit von Phemet, über 16 Millionen Datenpunkte mit einer Höhenauflösung im Subnanometerbereich zu erfassen, ermöglicht es Halbleiterherstellern, den Energieverlust während der Produktion zu reduzieren", so José Manuel Rodriguez Ramos. "Phemet® wird schon heute von großen Halbleiterherstellern eingesetzt und steht kurz vor der vollständigen Automatisierung und Implementierung auf Werksebene für Inline-Tests in den kommenden Monaten."

Oscar López, Minister für digitale Transformation, lobte Wooptix als "Erfolgsgeschichte" und verwies auf die "zunehmenden Investitionen in die Forschung und den Wissenstransfer von der Universität zum Unternehmen sowie die territoriale Strukturierung von Regierungsinvestitionen, die auf die Wirtschaftssektoren der Zukunft abzielen".

Mit einer internationalen Präsenz in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien sowie einem Hauptsitz in Spanien ist Wooptix gut für globales Wachstum aufgestellt. Die neue Finanzspritze wird die Produktentwicklung beschleunigen, die internationale Reichweite vergrößern und das Team des Unternehmens erweitern, um der wachsenden Nachfrage seitens der Industrie gerecht zu werden.

