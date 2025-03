LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Wirtschaft Ende des vergangenen Jahres etwas stärker als erwartet gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer dritten Schätzung mitteilte.

In einer zweiten Erhebung war noch ein Wachstum von 0,1 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im dritten Quartal war die Wirtschaft der Eurozone noch um 0,4 Prozent gewachsen.

In den einzelnen Mitgliedsstaaten der Eurozone zeigten sich große Unterschiede: Während die Konjunktur in Spanien weiter auf vergleichsweise hohen Touren läuft und das Bruttoinlandsprodukt um 0,8 Prozent im Quartalsvergleich zulegte, schrumpften die beiden größten Volkswirtschaften des Währungsraums. In Deutschland fiel die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent und in Frankreich um 0,1 Prozent. In Italien wuchs die Wirtschaft um 0,1 Prozent.

Den stärksten Anstieg in der Eurozone meldet Eurostat in Irland. Hier wuchs die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal um 3,6 Prozent. Bei den Daten aus Irland haben sich in den vergangenen Monaten mehrfach stärkere Schwankungen gezeigt. In dem Land haben zahlreiche internationale Konzerne einen Sitz.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal wuchs die Wirtschaft der Eurozone um 1,2 Prozent. Hier war zunächst nur ein Anstieg um 0,9 Prozent ermittelt worden. Im dritten Quartal hatte das Wachstum bei 1,0 Prozent gelegen.

Im Gesamtjahr 2024 ist die Wirtschaft in der Eurozone um 0,9 Prozent gewachsen. Ein Jahr zuvor waren es noch 0,4 Prozent gewesen./jsl/jha/