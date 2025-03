Das KI-Unternehmen verzeichnet höhere Verluste als prognostiziert und verfehlt Umsatzerwartungen deutlich, was zu einem erheblichen Kursrückgang führte.

Im nachbörslichen US-Handel am Donnerstag präsentierte das KI-Unternehmen BigBear.ai seine Quartalszahlen, die weit hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben. Der Verlust je Aktie weitete sich im vierten Quartal 2024 drastisch aus - von 0,140 US-Dollar im Vorjahr auf nun 0,43 US-Dollar. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von den Prognosen dar, die lediglich mit einem Verlust von 0,050 US-Dollar pro Aktie gerechnet hatten. Auf der Umsatzseite konnte das Unternehmen zwar leichte Zuwächse verzeichnen und steigerte seinen Quartalsumsatz von 40,6 auf 43,827 Millionen US-Dollar. Dennoch verfehlte BigBear.ai auch hier die Markterwartungen deutlich, da Analysten mit Einnahmen von 54,6 Millionen US-Dollar gerechnet hatten. Die enttäuschenden Ergebnisse setzten sich im Gesamtjahresbericht fort. Das Unternehmen wies für das vergangene Fiskaljahr einen Verlust von 1,1 US-Dollar je Aktie aus, was die Analystenprognosen von 0,750 US-Dollar erheblich übertraf und eine deutliche Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresverlust von 0,400 US-Dollar darstellt. Der Jahresumsatz belief sich auf 158,236 Millionen US-Dollar - ein leichter Anstieg gegenüber den 155,164 Millionen US-Dollar des Vorjahres, aber dennoch unter den erwarteten 169,0 Millionen US-Dollar.

Anleger reagieren mit Kursabschlag

Die Marktteilnehmer quittierten die enttäuschenden Zahlen mit deutlichen Verkäufen. Im vorbörslichen Handel an der NYSE sackte die BigBear.ai-Aktie zeitweise um mehr als 15 Prozent ab und wurde bei 3,55 US-Dollar gehandelt. Bereits in der nachbörslichen Sitzung am Donnerstag war der Titel um knapp 14 Prozent auf 3,62 US-Dollar eingebrochen. Die Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Ergebnissen und den Markterwartungen belastet das Vertrauen der Investoren in das KI-Unternehmen erheblich. Besonders die stark ausgeweiteten Verluste pro Aktie, die mehr als das Achtfache der Analystenschätzungen betragen, sorgen für Verunsicherung über die künftige Entwicklung des Unternehmens im hart umkämpften Markt für künstliche Intelligenz.

