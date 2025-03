Leipzig (ots) -Mit "Doll zugehört" startet MDR JUMP im März ein neues Instagram-Format, um den Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine starke Stimme zu geben. Dafür reist Moderator Jonathan Doll durch Mitteldeutschland und setzt sich dabei auf die Marktplätze vorwiegend kleinerer Orte. Mit seinem Schild "Was bewegt dich? Ich höre zu." will Jonathan Doll mit den Menschen im MDR-Sendegebiet ins Gespräch kommen. Die persönlichen Geschichten werden vom MDRfragt-Team zudem in deren Befragungsergebnisse eingeordnet und besprochen. Das Format startet am 13. März auf dem MDR JUMP-Instagramkanal."Mit Formaten wie 'Bands for Friends' und 'Doll zugehört' gehen wir raus zu unserer Hörerschaft. Wir kümmern uns um die Themen, die die Menschen im Osten bewegen. Wir geben ihnen eine Plattform und tun das, was wir auch als Gesellschaft viel öfter tun sollten: zuhören. Besonders freue ich mich darüber, dass wir gemeinsam mit MDRfragt den Dialog mit den Menschen nun auch bei Instagram anbieten können", so MDR JUMP-Wellenchefin Sissy Metzschke, der diese MDR-Dialogformate besonders am Herzen liegen.Mit dem neuen Insta-Format will Jonathan DollPassantinnen und Passanten animieren, sich zu ihm zu setzen und aus ihrem Leben zu erzählen - über die Lebensqualität vor Ort, ihre Lebensgeschichte, was sie bewegt und was sie sich wünschen. Das Format erzählt bewusst emotional, ist individuell und ganz nah dran an den Menschen, ohne den Fokus auf Streitthemen oder überregionale politische Ereignisse zu legen.MDRfragt ordnet die Geschichten einDie persönlichen Geschichten der Menschen werden zudem in Zusammenarbeit mit dem Team von MDRfragt (https://www.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/index.html), dem Meinungsbarometer für Mitteldeutschland, und deren Befragungsergebnissen eingeordnet, weiterbesprochen und in ein geweitetes gesellschaftliches Bild für Mitteldeutschland eingebettet. In zusätzlichen Posts werden dafür die Informationen, Ergebnisse und gegebenenfalls Grafiken von MDRfragt verwendet.Stefanie Undisz, Teamleitung MDRfragt, freut sich über die Erweiterung der MDR-Dialog-Angebote, denn "durch MDR JUMP und 'Doll Zugehört' haben wir einen weiteren Mitstreiter für den Dialog mit den Menschen im Sendegebiet gefunden. Damit kommen wir auch einer jüngeren Zielgruppe näher, die wir über herkömmliche Wege wie Fernsehen und Radio schwerer erreichen."Das Format startet am 13. März auf dem MDR JUMP-Instagramkanal und wird wöchentlich veröffentlicht.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5985794