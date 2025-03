FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS GREENCOAT RENEWABLES TARGET TO 105 (117) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 930 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 580 (565) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 584 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5600 (5360) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 440 (405) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 510 (580) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1020 (840) PENCE - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5920 (5177) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 465 (485) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2600 (2700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPIRE HEALTHCARE TARGET TO 300 (320) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS XP POWER PRICE TARGET TO 990 (1325) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES CVC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 22.5 (22) EUR - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 400 (375) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2670 PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 235 (245) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 2571 (2573) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 273 PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 3000 (4400) PENCE - JPMORGAN RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 8300 (7800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2800 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 527 (540) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES VODAFONE TO 'BUY' (HOLD) - FAIR VALUE 80 (70) PENCE - UBS CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 380 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1000 (640) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob