Der Spezialchemie-Hersteller verzeichnet beeindruckende Kursgewinne und erhält optimistische Analystenprognosen dank Margenverbesserung und Verteidigungsgeschäft.

Die Aktien des Spezialchemieunternehmens AlzChem Group setzen ihren beeindruckenden Aufwärtstrend an der Börse fort. Am Freitag verzeichnete das Papier als stärkster Gewinner im SDAX einen Anstieg um 3 Prozent auf 88 Euro. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung seit der Aufnahme in den Nebenwerte-Index Anfang Oktober - mit einem Kursgewinn von mehr als 80 Prozent. Allein seit Mitte Februar konnte die Aktie um 44 Prozent zulegen. Diese positive Tendenz spiegelt sich auch in den Analysten-Bewertungen wider: Experten sehen noch erhebliches Wachstumspotenzial. Die Investmentgesellschaft Kepler Cheuvreux erhöhte ihr Kursziel deutlich auf 114 Euro und avancierte damit zum optimistischsten Beobachter des Titels. Auch die Baader Bank passte ihr Ziel nach oben an und nennt nun 97 Euro als Orientierungspunkt. Grundlage für diesen Optimismus sind die steigenden Margen des Unternehmens, die nach Einschätzung der Fachleute noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Obwohl das laufende Geschäftsjahr im Vergleich zu den Vorjahren eher als Übergangsphase betrachtet wird, rechnen Analysten dennoch mit einem operativen Gewinnwachstum (Ebitda) von durchschnittlich 7,4 Prozent - eine Perspektive, die als äußerst attraktiv eingestuft wird.

Wachstumschancen im Verteidigungssektor

Ein wesentlicher Wachstumstreiber für AlzChem liegt in der Produktion der Sprengstoff-Komponente Nitroguanidin. Das Unternehmen baut derzeit seine Kapazitäten in diesem Bereich aus, was die Aktie besonders sensibel auf Entwicklungen im Verteidigungssektor reagieren lässt. Marktbeobachter betonen, dass sich die Aussichten in diesem Segment zuletzt erheblich verbessert haben. Für 2025 werden bereits konstante Gewinnbeiträge aus diesem Geschäftsbereich erwartet, bevor 2026 zusätzliche Produktionskapazitäten in Deutschland und den USA in Betrieb gehen. Trotz kurzfristiger Vorsicht unterstreichen Finanzexperten die vielversprechenden mittelfristigen Perspektiven des Chemieunternehmens. Die aktuelle Bewertung wird als angemessen für ein Spezialchemieunternehmen betrachtet, das nicht nur im Verteidigungssektor, sondern auch in anderen Bereichen dynamisches Wachstum zeigt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt gegenwärtig rund 891 Millionen Euro, könnte jedoch nach Einschätzung von Branchenkennern bald die Marke von einer Milliarde Euro erreichen.

