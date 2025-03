Der Darmstädter Konzern verzeichnet positive Quartalszahlen trotz Jahresverlust. Experten prognostizieren deutliches Kurspotenzial für den Pharma- und Technologieriesen.

Die Aktie des Darmstädter Pharma- und Technologiekonzerns Merck zeigt nach einer längeren Schwächephase erste Anzeichen einer technischen Bodenbildung. Während der jüngsten Börsenhausse gehörte Merck zu den wenigen Werten, die nicht von der allgemeinen Aufwärtsbewegung profitieren konnten. Das Papier notiert derzeit bei etwa 141,25 Euro und liegt damit auf Jahressicht mehr als zehn Prozent im Minus. Besonders belastend wirkten sich zuletzt sowohl die schwache Konjunktur als auch der vorsichtige Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 aus. Nach dem Erreichen eines 52-Wochen-Tiefs bei 132,80 Euro im Februar dieses Jahres deutet sich jedoch eine Stabilisierung an.

Positive Geschäftszahlen und optimistischer Ausblick

Die jüngsten Quartalsergebnisse des Konzerns stimmen zuversichtlich. Im vierten Quartal konnte Merck ein organisches Umsatzwachstum von 3,8 Prozent und einen beeindruckenden Anstieg des bereinigten EBITDA um 19,7 Prozent verzeichnen. Für das Gesamtjahr belief sich der Umsatz auf 21,2 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 2 Prozent entspricht. Das bereinigte EBITDA stieg um 6,9 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Trotz eines leichten Rückgangs des Nettogewinns um 1,7 Prozent auf 2,79 Milliarden Euro plant das Unternehmen, die Dividende stabil bei 2,20 Euro je Aktie zu halten. Für 2025 rechnet der Darmstädter Konzern mit einem weiteren organischen Umsatzwachstum zwischen 3 und 6 Prozent auf 21,5 bis 22,9 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA soll organisch um 3 bis 8 Prozent auf 6,1 bis 6,6 Milliarden Euro steigen. Analysten bleiben optimistisch und setzen ihr durchschnittliches Kursziel bei 183,14 Euro an, was deutlich über dem aktuellen Handelsniveau liegt. Besonders positiv entwickeln sich die strategischen Investitionen in Halbleitermaterialien für KI-Chipsysteme, während auch das Laborgeschäft seit Mitte 2024 klare Erholungsanzeichen zeigt.

