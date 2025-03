Paris (www.anleihencheck.de) - Die Ungewissheit über die Auswirkungen der US-Wahlen hat sich in den letzten drei Monaten teilweise gelegt, bleibt aber ein zentrales Thema für Anleger, so François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management.Derzeit seien die Anleger eher optimistisch und gingen davon aus, dass die Zölle letztendlich nur ein Verhandlungsinstrument für die USA sein würden und keine langfristigen Markteintrittsbarrieren darstellen würden. Angesichts der geschätzten Kosten der von der Regierung vorgeschlagenen Steuersenkungen in Höhe von 3,5 Billionen US-Dollar über einen Zeitraum von zehn Jahren könnte es für die Trump-Regierung jedoch schwierig werden, ihre Haushaltspolitik ohne zusätzliche Einnahmen auszugleichen (Quelle: PIIE). Daher könnte der aktuelle positive Ausblick in den kommenden Monaten durch die gegensätzlichen Ziele der US-Politik beeinträchtigt werden. ...

