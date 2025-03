Die BMW-Aktie verzeichnete am Handelstag deutliche Verluste und setzte damit ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Im XETRA-Handel sackte der Wert um 3,7 Prozent auf 83,74 Euro ab, nachdem das Papier bereits bei 85,98 Euro in den Handel gestartet war. Das Handelsvolumen belief sich auf beachtliche 379.254 Aktien. Der aktuelle Kurs liegt damit weit entfernt vom 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro, das am 11. April 2024 erreicht wurde. Für eine Rückkehr zu diesem Niveau wäre ein Kursanstieg von nahezu 38 Prozent erforderlich. Allerdings notiert die Aktie immerhin rund 22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 65,26 Euro.

Herausforderungen durch schwache Quartalszahlen und drohende Handelskonflikte

Die jüngsten Geschäftszahlen des Münchner Automobilherstellers haben maßgeblich zur Verunsicherung bei Anlegern beigetragen. Im letzten veröffentlichten Quartal brach das Ergebnis je Aktie auf 0,63 Euro ein, während es im Vorjahresquartal noch bei 4,21 Euro gelegen hatte. Gleichzeitig sank der Umsatz um fast 16 Prozent auf 32,41 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Experten mit einem Gewinn von 12,39 Euro je Aktie. Die Dividendenschätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,50 Euro und fällt damit niedriger aus als die im Vorjahr gezahlten 6,00 Euro je Anteilsschein. Zudem stehen mögliche Handelskonflikte im Raum, die den Automobilsektor zusätzlich belasten könnten. Anders als einige Wettbewerber muss BMW offenbar mit höheren Einfuhrzöllen für seine in Mexiko produzierten Fahrzeuge rechnen, da diese nicht den Ursprungsregeln des USMCA-Handelsabkommens entsprechen. Etwa 10 Prozent der US-Verkäufe von BMW stammen aus mexikanischer Produktion. Das Unternehmen hat sich gegen solche Zollmaßnahmen ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass diese letztlich Kunden schaden, indem sie Produkte teurer und weniger innovativ machen.

