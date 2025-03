Wien (www.fondscheck.de) - Die auf KI-gesteuerte Anlageprozesse spezialisierte Fondsboutique Ultramarin hat ihr Portfoliomanagement mit zwei Neuzugängen verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell". Seit Februar sei Chris Jakobiak am Standort München für die Strategieumsetzung in Investmentfonds, aktiven ETFs und Spezialfonds verantwortlich. Bevor er zu Ultramarin gekommen sei, habe er als Senior-Portfoliomanager bei der Hypo Vorarlberg Bank gearbeitet. Zuvor sei er bei La Française Systematic Asset Management tätig gewesen. ...

