Die strategische Bitcoin-Reserve in den USA kommt, doch der Kurs der Kryptowährung fällt. Das steckt hinter der absonderlichen Entwicklung und so kann es jetzt mit BTC weitergehen: Trump enttäuscht Krypto-Anleger Donald Trump sorgt für einiges Hin und Her in der Welt, aber auch im Krypto-Space. Nachdem der Präsident am Sonntag ohne Nennung von Details eine strategische Krypto-Reserve angekündigt hat, unterzeichnete er in der Nacht auf Freitag eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...