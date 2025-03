Kräftige Ausschläge stehen bei Siemens Energy derzeit in beide Richtungen auf der Tagesordnung. Die Berg- und Talfahrt der Aktie setzt sich am Dienstag mit einem kräftigen Minus fort, acht Prozent tiefer notiert der Energietechnikkonzern am DAX-Ende. Übergeordnet hat sich im Wochenverlauf allerdings wenig getan.Die Sorgen an der Wall Street mit deutlichen Verlusten bei den Tech-Aktien sorgt auch bei Siemens Energy für hohe Volatilität. Der Konzern gilt als klarer Profiteur des starken Energiehungers ...

