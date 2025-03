Bonn (ots) -Spätestens jetzt sind viele dieser Gewissheiten dahin: Dass Europa sich auf die transatlantische Partnerschaft verlassen kann, dass die sicherheitspolitische Kooperation mit den USA stabil bleibt und dass Washington die Verteidigung der Ukraine weiterhin unterstützt.Nach dem Eklat im Weißen Haus vor laufenden Kameras stoppt Donald Trump die US-Militärhilfen für die Ukraine - und versetzt Europa damit in erhöhte Alarmbereitschaft. Unterdessen reagiert die Europäische Union mit massiver Aufrüstung.Ist Europas neuer Ansatz, Milliarden für Verteidigung auszugeben, der richtige Schritt? Welche Pläne verfolgt der US-Präsident mit seiner Ukraine-Politik? Wie ist Frieden in der Ukraine mit Russland möglich?Anke Plättner diskutiert mit:- Konstantin Goldenzweig, freier Journalist aus Russland- Christoph Schiltz, Brüssel-Korrespondent "Die Welt" / "Welt am Sonntag"- Anne McElvoy, "Politico" London- Cathryn Clüver Ashbrook, Analystin und Publizistin, BertelsmannPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5986126