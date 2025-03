Orlando, Fla, 7. März 2025 (ots/PRNewswire) -Ulike, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der IPL-Haarentfernung für zu Hause, hat sich mit Dr. Adam J. Rubinstein zusammengetan, um erstmals an der Jahrestagung der American Academy of Dermatology (AAD) 2025 teilzunehmen. Dr. Rubinstein, ein anerkannter Experte für Laser-Haarbehandlung, unterstützte die Wirksamkeit der Innovationen von Ulike und präsentierte Forschungsergebnisse vor Fachleuten für Dermatologie bei der AAD Donor Lounge. Diese Zusammenarbeit und die Teilnahme an der Veranstaltung unterstreichen das zunehmende Engagement von Ulike, die internationale Hautpflege-Community sowie Verbraucher zu unterstützen."Ulike hat eine außergewöhnliche IPL-Technologie entwickelt, die mit einer größeren Bandbreite an Hauttönen und Haartypen kompatibel ist", sagte Dr. Rubinstein. "Durch die Bereitstellung einer für den Verbraucher zugänglichen, professionellen Lösung, die klinischen Standards entspricht, gibt Ulike den Menschen die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre Hautgesundheit mit Vertrauen zu übernehmen und schließt so die Lücke zwischen klinischen Verfahren und der täglichen Pflege."Ulike konzentriert sich darauf, professionelle Hautpflege mit seiner fortschrittlichen IPL-Technologie zu revolutionieren. Gegründet im Jahr 2013, investiert das Unternehmen mindestens 30 % seines Jahresgewinns in Forschung und Entwicklung und arbeitet mit Experten zusammen, um seine Produkte weiter zu optimieren. Durch die Ermöglichung von kliniküblichen, vollständigen Behandlungen zu Hause fördert Ulike gesündere Haut und stärkt weltweites Vertrauen. 2023 wurde das Unternehmen von Frost & Sullivan als weltweit führende Marke für Haarentfernung zu Hause ausgezeichnet.Ulike Produktvorstellungen auf der VeranstaltungUlike Air 10 Das Air 10 kombiniert IPL-Technologie in professioneller Qualität mit Komfort und Effizienz und reduziert die Haardichte innerhalb von zwei Wochen um 96 % durch die Verwendung von Dual-Licht und SHR-Modus. Es verfügt über die neueste Generation der Ulike Sapphire Eiskühlungstechnologie, die nahezu schmerzfreie Behandlungen garantiert, sowie eine verbesserte Blitzgeschwindigkeit, um den gesamten Körper in nur 10 Minuten zu behandeln. Darüber hinaus passt der Hautsensor die Intensität automatisch an verschiedene Hauttöne an.like Air 3 Das Ulike Air 3 IPL-Haarentfernungsgerät zielt auf das Haar an der Wurzel ab, um langanhaltende Glätte zu erreichen. Es schließt Ganzkörperbehandlungen in nur 12 Minuten ab und reduziert die Haardichte innerhalb von vier Wochen um bis zu 93 %. Es verfügt über Sapphire Eiskühlung für eine nahezu schmerzfreie Nutzererfahrung sowie drei Leistungsmodi, die auf verschiedene Körperbereiche und Hautempfindlichkeiten abgestimmt sind.Ulike ReGlow Sie ist bereits ein großer Erfolg in Asien und nun wird die Ulike ReGlow Lichttherapie-LED-Maske im April 2025 auch in den USA auf den Markt kommen. Ausgestattet mit 272 professionellen LEDs hilft sie, fettige Haut zu lindern, Akne zu bekämpfen, den Hautton auszugleichen und die natürliche Ausstrahlung in nur vier Wochen wiederherzustellen. Mit vier gezielten Lichtquellen und der patentierten Bio-Spiegeltechnologie von Ulike sorgt sie für eine gleichmäßige Behandlung des Gesichts, stimuliert die Kollagenproduktion und beschleunigt den Hautstoffwechsel, um die Auswirkungen des Alterungsprozesses zu mildern.Pressemappe: here (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15F8CBJqVbYmd-UMKL51pX78_k6MSQ6MR)Über UlikeSeit 2013 nutzt Ulike die Vorteile klinischer Technologie, um hochwertige, komfortable und kostengünstige IPL-Haarentfernungsgeräte für zu Hause zu entwickeln. FDA-zertifiziert, klinisch getestet und von Dermatologen empfohlen, bieten die Ulike-Geräte die neuesten IPL- und Sapphire Eiskühlungstechnologien und stellen eine hervorragende Alternative zur Laserbehandlung für langanhaltende Haarentfernung von Kopf bis Fuß dar. Seit der Gründung hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Unternehmen von IPL-Beauty-Geräten für zu Hause entwickelt, mit über 7 Millionen verkauften Geräten in 17 Ländern und Regionen weltweit. Als Beauty-Tech-Innovator investiert Ulike 30 % seiner jährlichen Gewinne in Forschung und Entwicklung, sicherte sich über 600 globale Patente und ereichte internationalen Erfolg.Weitere Informationen unter de.ulike.com.