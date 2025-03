Washington - Der Arbeitsmarktbericht in den USA ist im Februar etwas schwächer als erwartet ausgefallen. So ist die Beschäftigtenzahl weniger gestiegen als erwartet und die Arbeitslosenquote legte überraschend etwas zu. Dies geht aus den am Freitag vom Arbeitsministerium vorgelegten Daten hervor. Ausserhalb der Landwirtschaft stieg die Beschäftigtenzahl um 151.000 Stellen. Volkswirte hatten im Schnitt mit 160.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau ...

