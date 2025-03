München (ots) -Moderation: Louis KlamrothDas Thema: Alte Krisen, neue Schulden: Was bringt Schwarz-Rot?Die Gäste:Anke Rehlinger (SPD, stellv. Bundesvorsitzende, Ministerpräsidentin des Saarlands und Mitglied im Sondierungsteam)Herbert Reul (CDU, Innenminister von Nordrhein-Westfalen)Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)Michael Bröcker (Chefredakteur "Table Media")Vassili Golod (ARD-Korrespondent in Kiew)Veronika Grimm (Ökonomin und eine der "Wirtschaftsweisen")Gesa Lonnemann (aktiv in der Friedensarbeit in Hannover)Ein riesiges schwarz-rotes Milliarden-Paket: Damit wollen Union und SPD massiv in Infrastruktur und Verteidigung investieren. Bekommt dieser Schulden-Plan im Bundestag die nötige Zweidrittel-Mehrheit? An welchen Inhalten kann die Bildung einer Großen Koalition noch scheitern? Sind unbegrenzte Investitionen fürs Militär die richtige Antwort auf Trump und Putin?So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.dePressekontakt:Redaktion: Torsten Beermann (WDR)Pressekontakt: Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion, Presse und Information Tel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5986218