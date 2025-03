Berlin (ots) -Das Bundesministerium für Gesundheit bestätigt mit seiner Veröffentlichung über die GKV-Ausgaben für das Jahr 2024: Der Anstieg der Ausgaben im Arzneimittelbereich ist vor allem auf gesetzliche Maßnahmen zurückzuführen: Ab dem 1. Januar 2024 wurde der Herstellerabschlag für Fertigarzneimittel von zwölf auf sieben Prozent gesenkt, was zu höheren Medikamentenausgaben führt. Im Jahr 2023 war der Abschlag durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vorübergehend auf zwölf Prozent erhöht worden.Zu Beginn des Jahres 2024 gab es nach Angaben der gesetzlichen Krankenversicherungen ein Rekordhoch von Krankheitsfällen von Beschäftigten, bei einer zugleich alternden Gesellschaft und demographischem Wandel. Folglich stieg der Bedarf an therapeutischer Leistung bei gleichzeitig mehr therapeutischen Möglichkeiten - sei es durch neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder angepasste Empfehlungen in ärztlichen Therapieleitlinien. Vergleicht man die durchschnittlichen Arzneimittelpreise insgesamt mit dem Vorjahresniveau, sind sie stabil geblieben."Umso bemerkenswerter, dass die Arzneimittelkosten trotz der vielen neuen Therapiestandards und beeindruckenden neuen Möglichkeiten zum Beispiel der Behandlung von Krebs über Jahre bezogen auf die Gesamtkosten relativ konstant geblieben sind", so Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Arzneimitteltherapien helfen Patientinnen und Patienten, ihren Alltag zu bewältigen, arbeitsfähig zu bleiben und Krankenhausaufenthalte zu verkürzen oder zu vermeiden. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen und es muss ein Umfeld geschaffen werden, in dem die Basisversorgung sichergestellt werden kann und zugleich Anreize für die Entwicklung von Innovationen gesetzt werden."_______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-138hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. 030 | 3087596-114gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/X: https://x.com/PharmaDeuOriginal-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/5986222