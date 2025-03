Diese zwei Aktien haben in der Vergangenheit mit dreistelligen Kurssprüngen überzeugt. Und auch in Zukunft dürften die Titel fast jedes Portfolio stabilisieren und aufwerten. Also einmal kaufen und für immer halten? Ja, jeder strebt an der Börse nach den großen Kursgewinnen - und das möglichst schnell. Wer aber Geduld hat und nicht nur auf kurzfristige Wachstumschancen wartet oder nicht jeden Tag in sein Depot schauen möchte, um die Rendite zu optimieren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...