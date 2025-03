Zürich - Der Euro hat am Freitag wieder etwas zugelegt und sich von der Marke von 1,08 nach oben abgesetzt. Am Nachmittag gab es zwar kurzfristig nach US-Zahlen nochmals etwas Volatilität, aber per Saldo keine grossen Veränderungen mehr. Das EUR/USD-Paar wurde am frühen Abend bei 1,0853 gehandelt nach 1,0865 zur Mittagszeit, am frühen Morgen waren es noch 1,0818 gewesen. Im Tageshoch war der Euro nach den um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten ...

