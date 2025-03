Letzte Chance für ersten Meme-Index-Coin $MEMEX im Presale

Das Projekt Meme Index hat mit seinem ICO für seine strategischen Investmentlösungen für den Memecoin-Sektor nun schon fast 4 Mio. USD eingenommen. Fortan verbleiben nur noch weniger als 24 Tage, um die $MEMEX-Coin zum Vorverkaufspreis zu erhalten, da der Presale spätestens am 31. März enden wird.

Meme Index tritt mit den ersten dezentrale verwalteten Investmentplattform für den Memecoin-Sektor als Innovator auf. So erhalten die Anleger die Möglichkeit, ganz einfach mit dem $MEMEX-Token strategisch in einen Korb von Memetoken zu investieren.

Auf diese Weise soll dem hohen Risiko des Memecoin-Sektors begegnet werden, für den eine Indexoption schon lange überfällig war. Angesichts des nahenden Endes der Finanzierungskampagne dürfte das FOMO der Anleger sogar noch einmal zunehmen.

Zeitgleich sind die Märkte aus mehreren Gründen mit Unsicherheiten belastet. Dennoch könnte der heutige Krypto-Gipfel des Weißen Hauses endlich Klarheit für die Regulierung und Besteuerung der digitalen Assets schaffen.

Indizes von Meme Index adressieren Unsicherheiten und Risiken

Die Investoren und Unternehmen mögen keine Unsicherheit, da sie Planungssicherheit bevorzugen. Daher ist Meme Index mit seinen vier Memecoin-Indizes auch umso verlockender für sie.

Heute können die $MEMEX-Coins noch um Vorverkaufspreis für 0,0166883 USD gekauft werden, der jedoch nur noch für kurze Zeit verfügbar sein wird. Ebenso steht auch schon die Staking-Funktion mit einem jährlichen Einkommen von 576 % zur Verfügung.

Mit diesen Zinsen können Sie ein Investment in Höhe von 1.000 USD in nur 12 Monaten auf 5.760 USD ansteigen, sofern alles gleich bleibt. Jedoch sinkt die Rendite mit der Zunahme der in den Pool eingezahlten Coins.

Nach dem Abschluss des Presales und des Starts der Fonds fängt die Nachfrage nach Meme Index erst richtig an, da auch das natürliche Interesse und deren organische Nachfrage hinzukommen. Daher könnte sich der Kurs dann besonders positiv entwickeln.

Was genau ist Meme Index und hat das Projekt zu bieten?

Meme Index beinhaltet zu Anfang vier nach Risiko und Rendite unterteilte Indizes, um für jeden Anleger die richtige Option zu bieten. Dabei sind es nach der Marktkapitalisierung unterteilt die Folgenden:

Meme Titan Index - Memecoins mit Marktkapitalisierungen ab 1 Mrd. USD

Eine Auswahl aus den Top 8 der Memetoken, welche Namen wie Dogecoin und Pepe enthält.

DOGE, SHIB, PEPE, WIF, BONK, FLOKI, BABYDOGE & BRETT

Moonshot Index - Memetoken mit Bewertungen zwischen 250 Mio. USD und 1 Mrd. USD

Der Index enthält volatilere Coins, welches die nächsten Aufsteiger werden können sowie von Listungs-Gerüchten, wachsenden Gemeinschaften und mehr unterstützt werden.

POPCAT, PNUT, MOG, MEW, GOAT, NEIRO, SPX & ACT

Midcap Index - Memecoins mit Marktkapitalisierungen zwischen 50 Mio. USD und 250 Mio. USD

In diesem Fonds befinden sich noch deutlich volatilere Memecoins, welche schnell in den Moonshot und sogar Titan Index aufsteigen können. Dafür haben sie aber auch ein viel höheres Risiko.

TURBO, BOME, CHILLGUY, SNEK, MEME, GIGA, APU & DOGS

Meme Frenzy Index - Memetoken mit Bewertungen bis 50 Mio. USD

Dieser Index hat das höchste Chance-Risiko-Verhältnis, sodass er nur etwas für risikoaffine Investoren ist.

ZEREBRO, MOODENG, NPC, CAT, PONKE, FARTCOIN & DEGEN

Not sure which meme coin to buy? $MEMEX Indexes give you curated choices. SmartInvesting pic.twitter.com/vYbzfIS4V8 - Meme Index (@memecoin_index) March 6, 2025

Meme Index hilft bei überwältigender Auswahl an Memecoins

Der Memecoin-Sektor hat seine ganz eigenen Herausforderungen. Neben der hohen Volatilität ist dies auch das große Angebot neuer Memetoken, von denen wöchentlich auf Launchpads wie Pump.Fun und Pump.Pad Hunderttausende gestartet werden. Daher kann sich die oben genannte Zusammenstellung der Fonds auch noch bis zum Launch ändern.

Die Anleger erhalten mit Meme Index eine hohe Flexibilität. Darüber hinaus vereinen sich die Investoren zu einem Wal, deren Transaktionen auf dem Kryptomarkt genauesten beobachtet werden. Zudem folgen ihnen nicht wenige kleine Fische.

Überdies sind die Fonds viel günstiger, da nicht für jeden einzelnen Coin, sondern nur einmalig niedrige Gebühren anfallen. Außerdem können auf Wunsch der Gemeinschaft passive Einkommen wie Staking und Liquidity Farming angeboten werden.

Borch Crypto hat seinen 87.400 Abonnenten mitgeteilt, dass alle Indizes eine bessere Performanz als Gold, der Nasdaq und sogar Bitcoin erzielt haben. Daher erwartet er für diesen auch eine positive Entwicklung.

Mit Meme Index werden Sie zum Fondsmanager

Für den Zugriff auf die verschiedenen Investmentoptionen von Meme Index benötigen Interessierte den nativen $MEMEX-Coin. Auf diese Weise sorgt der Nutzen für eine organische Nachfrage, die sich förderlich auf den Kursverlauf auswirkt.

Ebenso wird der $MEMEX-Token für die Governance verwendet. Denn dieser gewährt seinen Inhabern, über die Zusammensetzung der einzelnen Fonds abzustimmen. Zwar werden die Fonds wie die ETFs von Ark Invest von Cathie Wood aktiv verwaltet, jedoch sind sie dezentral und gewähren ihren Inhabern den Zugang zu den Fonds.

Another day,



Another Frenzy Index. Time to Pump! pic.twitter.com/ybylB4J2au - Meme Index (@memecoin_index) March 6, 2025

Durch diesen aktiven Ansatz soll schnell auf die sich ändernden Marktumfelder und Nachrichten reagiert werden, um die nötige Flexibilität zu erreichen. Somit können sie unentwegt neu zusammengesetzt werden, sobald sich Trends ändern.

Da es sich bei Meme Index um einen Innovator handelt, könnte er sich wie andere zuvor besonders positiv entwickeln. Nach der Markteinführung lässt sich mit der vielversprechenden Strategie der schnell wachsenden Anzahl von Coins angemessen begegnen. Denn es handelt sich um den effizientesten und strategischsten Ansatz.

Die $MEMEX-Coins können Sie zum jetzigen Zeitpunkt über die Website oder die Best Wallet kaufen. Bei dem ICO werden die Coins USDT, ETH und BNB und mit Kreditkarte auch Fiatwährungen akzeptiert.

Aufgrund der hohen Anforderungen an die Sicherheit hat das Team von Meme Index den Smart Contract von den Web3-Sicherheitsexperten von Coinsult und SolidProof überprüfen lassen. Somit können die Anleger von einem deutlich besseren Schutz profitieren.

Die neusten Informationen über Meme Index erfahren Sie über die Social-Media-Präsenzen von X und Telegram.

Jetzt mehr über Meme Index erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.