Der Baumarkgigant verzeichnet Kursverluste von 3,5 Prozent im XETRA-Handel, obwohl die Quartalszahlen mit Gewinn- und Umsatzsteigerungen überzeugen konnten.

Die Home Depot-Aktie verzeichnete am Freitag deutliche Kursverluste im XETRA-Handel. Im Tagesverlauf büßte der Anteilsschein bis zu 3,5 Prozent ein und fiel auf 344,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich auf 264 Aktien. Bereits zum Handelsstart zeigte sich eine negative Tendenz, als der Wert bei 353,10 EUR in den Handelstag startete. Die aktuelle Kursentwicklung steht im Kontrast zu den langfristigen Kennzahlen des Baumarktriesen. Derzeit notiert die Aktie etwa 16,3 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 412,10 EUR, welches am 6. Dezember 2024 erreicht wurde. Andererseits liegt der aktuelle Kurs immerhin rund 16,1 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 297,05 EUR vom 28. Mai 2024. Der Abwärtstrend zeigte sich auch im Tradegate-Handel, wo das Papier ebenfalls nachgab und bei 350,05 EUR gehandelt wurde. Diese Entwicklung steht im Einklang mit der allgemein verhaltenen Stimmung im Dow Jones, der am Donnerstag bereits Schwäche zeigte.

Solide Fundamentaldaten trotz Kursschwäche

Ungeachtet der aktuellen Kursschwäche präsentierte Home Depot zuletzt überzeugende Geschäftszahlen. Im Quartalsbericht vom 25. Februar 2025 wies das Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 3,02 USD aus, was eine Steigerung gegenüber den 2,83 USD im Vorjahresquartal darstellt. Besonders erfreulich entwickelte sich der Umsatz, der um beachtliche 14,14 Prozent auf 39,70 Milliarden USD anstieg. Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Dividendenpolitik ein positiver Aspekt. Nach einer Ausschüttung von 9,00 USD je Aktie im Jahr 2025 rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer leichten Erhöhung auf 9,18 USD. Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren Experten einen Gewinn pro Aktie von 15,10 USD. Mit Spannung erwartet wird nun die Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz, die für den 20. Mai 2025 angekündigt ist und möglicherweise neue Impulse für die Kursentwicklung liefern könnte.

