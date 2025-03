Hunderttausende Kinder erhalten Squishmallows über Krankenhäuser, Schulen und gemeinnützige Organisationen

Anlässlich des dritten Squishmallows-Tages am Freitag, dem 7. März, freut sich Jazwares Cares, der philanthropische Arm des globalen Spielzeugunternehmens Jazwares, bekannt zu geben, dass die größte Squishmallows-Einzelspende aller Zeiten an bedürftige Kinder und Familien in den USA, Europa und Australien gehen wird.

"Ein Lächeln auf die Gesichter von Kindern zu zaubern, steht im Mittelpunkt unseres Handelns", sagte Laura Zebersky, Präsidentin und Chief Commercial Officer von Jazwares. "Da Squishmallows weiterhin die Herzen von Fans auf der ganzen Welt erobert, gibt es keine bessere Möglichkeit, den dritten Squishmallows-Tag zu feiern, als Kindern, die vielleicht keine eigenen Squishmallows haben, mit unserer größten Einzelspende für Squishmallows eine Freude zu bereiten."

Als Dankeschön an alle Fans werden mehr als 500.000 liebenswerte, knuddelige Squishmallows-Plüschtiere über Kinderkrankenhäuser, Title-I-Schulen und gemeinnützige Partner von Jazwares Cares verteilt. In den USA arbeitet Jazwares Cares mit der Toy Foundation, Baby2Baby, Toys for Tots, der First Responders Children's Foundation und anderen zusammen. In Australien arbeitet Jazwares mit der Australian Toy Industry zusammen, um Squishmallows an Backpacks 4 VIC Kids zu spenden. In Europa wird Jazwares mit den Wohltätigkeitsorganisationen In Kind Direct, Innatura und Dons Solidaires zusammenarbeiten, um Squishmallows an Kinder und ihre Familien in Großbritannien, Deutschland und Frankreich zu verteilen.

Die Mission von Jazwares Cares ist es, die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Bildungsentwicklung von Kindern durch Spiel zu fördern. Dies wird durch Produktspenden, Sponsoring, bildungsbasierte Programme und die Zeit und das Talent der Jazwares-Mitarbeiter erreicht.

ÜBER JAZWARES

Jazwares, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist ein weltweit führender Spielzeughersteller mit einem soliden Portfolio an eigenen und lizenzierten Marken. Jazwares wurde 1997 gegründet und feiert fantasievolles Spielen mit einem progressiven Fokus auf die Identifizierung neuer und relevanter Trends, die in hochwertige Produkte für Verbraucher jeden Alters umgewandelt werden. Jazwares begeistert Verbraucher durch innovative Spielerlebnisse mit beliebten Marken wie Squishmallows, Pokémon, Hello Kitty, Star Wars, Disney, BumBumz und Adopt Me. Neben Spielzeug umfasst das Angebot auch virtuelle Spiele, Kostüme und Haustierprodukte. Jazwares hat seinen Hauptsitz in Plantation, Florida, und verfügt über Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in über 100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.jazwares.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Instagram und Facebook.

ÜBER SQUISHMALLOWS

Squishmallows debütierte 2017 und hat sich seitdem zu einer liebenswerten Lifestyle-Marke für Fans jeden Alters entwickelt. Zu den jüngsten Erfolgen gehören 10 Auszeichnungen als Spielzeug des Jahres, Partnerschaften mit großen Unternehmen (H&M, Puma, McDonald's) und die anhaltende Einbindung der Fans bei Veranstaltungen wie VidCon Anaheim, San Diego Comic-Con und der Squish Bus Tour, die 2023 durch die ganze Nation tourte. Mit Sortimentserweiterungen in den Bereichen Bekleidung und Haustierprodukte, Kooperationen mit Studios wie Netflix und Warner Bros. und unserem globalen Lizenzprogramm mit über 90 Partnern freut sich Squishmallows darauf, die Squad weiter zu vergrößern, Squish für Squish.

ÜBER DEN SQUISHMALLOWS DAY

Am 7. März 2017 stellten wir unsere allerersten Squishmallows vor die Kultfigur Cam the Cat. Die Marke Squishmallows eroberte im Laufe des Jahres die Welt im Sturm, und der Rest ist Geschichte. Ob Sie von Anfang an dabei waren oder sich erst jetzt der Squad anschließen, eines ist sicher: Ohne Sie wäre das nicht möglich gewesen. Jedes Jahr am 7. März feiert Squishmallows seine wachsende Community und widmet diesen Tag den Fans auf der ganzen Welt in der SquishmallowsSquad.

