Brüssel - Nach den Beschlüssen des EU-Sondergipfels zur Aufrüstung Europas hat der Partei- und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), sich für eine Drohnenarmee an der Ostflanke der EU ausgesprochen. "Das ist der effizienteste Weg, Russland abzuschrecken", sagte Weber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Wir wollen Frieden sichern und das geht nur mit Stärke."Die EU gehe einen "historischen Schritt zur gemeinsamen Verteidigungsunion", sagte Weber. Aber Geld sei nur der erste Schritt, jetzt müsse auch richtig investiert werden. Es brauche gemeinsame europäische Beschaffung, um billiger einzukaufen und der Industrie auch langfristige Planungssicherheit zu geben, mahnte der CSU-Politiker."Und wir brauchen die Kraft für europäische Großprojekte", so Weber. "Der französische Atomschirm für Europa ist ein wichtiges Angebot, reicht aber nicht. Ein atomarer Schutzschirm kann nicht allein vom Wohlwollen des jeweiligen französischen Präsidenten abhängen."Der EVP-Vorsitzende meinte, vielen Menschen werde es schwindelig angesichts der Veränderungen. In "historischen Umbruchzeiten" müsse man jedoch "das Richtige tun, ohne Rücksicht auf Umfragewerte", so Weber. "Die EU ist stark genug, um die Aufgaben zu schultern, es ist nur eine Frage des Willens."