Osnabrück (ots) -Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments drängt auf eine baldige enge militärische Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten. "Wir müssen uns auf den Weg zu einer europäischen Armee machen. Und damit meine ich mehr als gemeinsame Manöver: Es braucht gemeinsame Entscheidungen darüber, was von wem wofür gebraucht, beschafft und gebaut wird", sagte Katarina Barley im Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Zwar gebe es erste gemeinsame Truppenstrukturen. "Aber nüchtern betrachtet muss man sagen: Da ist noch viel zu wenig passiert, obwohl es schon seit vielen Jahren entsprechende Forderungen und Bekenntnisse gibt", kritisierte die SPD-Politikerin.Weiter sagte Barley der NOZ: "Wir brauchen schnellere, effizientere Prozesse und gemeinsame Systeme und Standards. Ich kann nur an die Partnerstaaten appellieren, das Inseldenken zu überwinden." Eine gemeinsame Verteidigung gehe mit einer einheitlichen Beschaffung viel besser, weil man einander dann auch helfen könne. "Dass der Ukraine-Krieg diesen Prozess nicht schon viel stärker in Gang gesetzt hat, ist ein gewaltiges Versäumnis für Europa."