Die Nynomic AG (ehemals m-u-t AG) verzeichnete in der ersten Märzwoche 2025 eine positive Entwicklung an der Börse. Am 6. März erlebte die Aktie einen bemerkenswerten Kurssprung von 4,52 Prozent, gefolgt von einem weiteren leichten Anstieg von 0,30 Prozent am darauffolgenden Tag. Zum 7. März notierte die Aktie bei 16,80 Euro und konnte damit ihre aufwärtsgerichtete Tendenz der letzten Wochen fortsetzen. Im Monatsvergleich legte das Papier bereits um 5,20 Prozent zu, was auf ein wachsendes Anlegerinteresse hindeutet.

Ausblick auf Quartalszahlen

Die kommenden Wochen könnten für Anteilseigner besonders interessant werden. Am 31. März 2025 wird Nynomic die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 98 Millionen Euro und einem prognostizierten KGV von 12,55 für 2025 bleibt die Entwicklung des Unternehmens im Bereich der optischen Messtechnik weiterhin im Fokus der Anleger.

