Auf eine tolle Party folgt oft ein schwerer Kater - diese Lebensweisheit gilt auch an der Börse. Innerhalb von nur drei Wochen schoss der Kurs der Hensoldt-Aktie um mehr als +100% in die Höhe. Doch am Freitag sackte das Papier des deutschen Rüstungselektronikhersteller um über -13% ab. Haben Anleger die Aktie zu hochgefeiert? Zu heiß zum Halten Diese Ansicht ist nicht mehr von der Hand zu weisen, denn mit einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...