Die Huntington Ingalls Industries Aktie zeigt eine positive Entwicklung und notiert aktuell bei 181,78 Euro (Stand: 08. März 2025), was einem Anstieg von 0,22% zum Vortag entspricht. Besonders bemerkenswert ist die monatliche Entwicklung mit einem Plus von 7,42%, was auf ein zunehmendes Anlegerinteresse hindeutet. Als einer der führenden Schiffsbauer für die US-Marine konnte das Unternehmen seine Marktposition trotz der Herausforderungen in der Industrie festigen. Die jüngste quartalsweise Dividendenzahlung von 1,35 USD am 28. Februar 2025 untermauert die stabile Finanzlage des Konzerns.

Solide Bewertungskennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 7,1 Milliarden Euro präsentiert sich Huntington Ingalls als solides Investment. Die Bewertungskennzahlen sprechen für den Wert: Das aktuelle KGV liegt bei 12,93 für 2025, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 0,62 auf eine mögliche Unterbewertung hindeutet. Die Aktie liegt derzeit 16,45% über ihrem 52-Wochen-Tief, was den positiven Trend der letzten Wochen unterstreicht.

