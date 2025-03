Washington, 9. März 2025 (ots/PRNewswire) -CGTN America & CCTV UN veröffentlicht "China im Frühling - Chancen mit der Welt teilen."Eine Sonderveranstaltung der China Media Group im Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation an der University of Chicago wird Wege für die Zusammenarbeit in Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft aufzeigen und den kulturellen Austausch zwischen China und den Vereinigten Staaten weiter fördern.Am 10. März werden rund 100 Gäste, darunter Diplomaten, ehemalige Gouverneure, Professoren, Unternehmer und Studenten aus China und den USA, an der Veranstaltung "China im Frühling - Chancen mit der Welt teilen" teilnehmen, um sich ein Bild von den komplexen Herausforderungen von heute und den Lösungen zu machen, die die Führungskräfte von morgen bieten können.Im Rahmen des Young Envoy Scholarship (YES)-Programms werden in den nächsten fünf Jahren 50.000 junge Amerikaner im Rahmen von Studien- und Austauschprogrammen nach China reisen. Man geht davon aus, dass die Jugendlichen dazu beitragen können, die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten zu verbessern.Studierende, die China besucht haben, werden uns von ihren Erfahrungen berichten und erzählen, wie der Austausch zwischen den Menschen ihnen die Möglichkeit bietet, mehr über die chinesische Kultur zu erfahren, dauerhafte Freundschaften zu schließen und eine globale Perspektive zu gewinnen.Wir werden von Schülern über ihre Reisen nach China hören - die Orte, die sie besucht haben, die Menschen, die sie getroffen haben - und wie dies ihre Ausbildung bereichert und ihre Hoffnungen auf bessere Beziehungen zwischen China und den USA gestärkt hat.Die Technologie ist auch wichtig, um die Gesellschaften zusammenzuführen. Sie verändert Branchen und Volkswirtschaften in einem noch nie dagewesenen Tempo. Die Zusammenarbeit kann den globalen Fortschritt auf ein neues Niveau heben. Wir werden erörtern, wie bahnbrechende Entdeckungen China und die USA zusammenbringen und welche Rolle die Technologie bei der Suche nach einer gemeinsamen Basis spielt.Die Veranstaltung wird von der China Media Group, der chinesischen Handelskammer in Chicago und der Future Wanxiang Foundation gemeinsam organisiert.(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Auftrag von CCTV vertrieben. Weitere Informationen sind beim Justizministerium in Washington, D.C., erhältlich.)Kontakt:Distribution@cgtnamerica.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cctv-un-china-im-fruhling--chancen-mit-der-welt-teilen-302396318.htmlOriginal-Content von: MediaLinks TV LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173291/5986501