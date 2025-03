Shenzhen, China, 9. März 2025 (ots/PRNewswire) -Vom 11. bis 13. März 2025 findet in Nürnberg, Deutschland, die Embedded World statt, eine der bedeutendsten globalen Veranstaltungen im Bereich der eingebetteten Technologie. Diese Ausstellung ist seit langem ein Brennpunkt für bahnbrechende Innovationen und zieht Spitzenunternehmen aus der ganzen Welt an, die hier ihre Durchbrüche in den Bereichen künstliche Intelligenz, industrielle Anwendungen und Automobilelektronik präsentieren. Da die Automobilindustrie ihre Transformation hin zu Elektrifizierung und Intelligenz beschleunigt und die Nachfrage nach hochzuverlässigen Speichern in industriellen Anwendungen weiter steigt, ist die eingebettete Speichertechnologie zu einem entscheidenden Faktor für den Fortschritt der Branche geworden.Als weltweit führendes Markenunternehmen für Halbleiterspeicher wird Longsys (301308.SZ) unter dem Motto "Reliable Storage Empower Industrial World" ausstellen und seine neuesten industrie- und automobiltauglichen Speicherlösungen vorstellen. Diese Innovationen sollen die industrielle Automatisierung und die nächste Generation von ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) verbessern und das Know-how von Longsys in der Speichertechnologie und seine umfassenden Anpassungsmöglichkeiten stärken, um die Industrie und die Automobilindustrie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen.Neue hochzuverlässige Speicherlösungen: Voranbringen des Fortschritts der BrancheAuf der Embedded World 2025 wird Longsys sein industrietaugliches Speicherportfolio der nächsten Generation vorstellen, das DDR5 DIMMs, SATA SSDs mit hoher Kapazität und PCIe Gen4 SSDs umfasst. Diese Produkte sind für den Einsatz in Umgebungen mit großen Temperaturunterschieden ausgelegt und gewährleisten einen stabilen Betrieb unter extremen Bedingungen. Sie erfüllen die strengen Leistungs- und Zuverlässigkeitsansprüche von Anwendungen in den Bereichen industrielle Automatisierung, intelligente Fertigung und intelligente Vernetzung.- Industrietauglicher DDR5 DIMM: Der erste industrietaugliche DDR5-DIMM von Longsys unterstützt die ECC-Fehlerkorrektur und bietet eine Reihe von Kapazitätsoptionen, die die Effizienz der Datenübertragung erheblich verbessern. Er wurde gründlich auf Zuverlässigkeit getestet und gewährleistet eine stabile Leistung in komplexen industriellen Umgebungen. Er bietet eine flexible Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen.- Industrielles PCIe Gen4 SSD: Mit seiner hohen Lese- und Schreibgeschwindigkeit und seinen robusten Fehlerkorrekturfunktionen ist dieses SSD für industrielle Anwendungen mit hoher Belastung ausgelegt. Ausgestattet mit Anti-Sulfurierungs- und Überspannungsschutz bietet es eine stabile Leistung in anspruchsvollen Umgebungen und ist eine zuverlässige Speicherlösung für industrielle Intelligenz.- Industrielles SATA SSD (4TB Option): Dieses SSD ist jetzt mit einer 4TB Kapazität erhältlich und wurde für industrielle Geräte optimiert, die einen kontinuierlichen Langzeitbetrieb erfordern. Mit seinen schwefelhemmenden Eigenschaften und Temperaturkontrollfunktionen gewährleistet es eine sichere und zuverlässige Datenspeicherung unter extremen Bedingungen.Im Bereich der Kfz-Lagerung leistet Longsys weiterhin Pionierarbeit bei der Innovation und der Erweiterung seines Produktportfolios. Das Unternehmen bietet nun ein umfassendes Sortiment an Speicherlösungen für Fahrzeuge an, darunter eingebettete Speicher, SD/MicroSD-Karten, SSDs, DIMMs und USB-Laufwerke für Fahrzeuge. Auf der Embedded World 2025 wird Longsys seine LPDDR4x-, UFS-, eMMC- und SPI-NAND-Flash-Speicher für den Automobilbereich vorstellen, die eine Flash + DRAM-Kombination mit zwei Speichern bilden. Diese Produkte haben nicht nur die AEC-Q100 Stufe 2/Stufe 3-Zertifizierung für die Zuverlässigkeit in der Automobilindustrie bestanden, sondern wurden auch erfolgreich in das Zulieferer-Ökosystem führender Automobilhersteller integriert, was ihnen breite Anerkennung in der Branche einbrachte.Insbesondere wurde der LPDDR4x-Chip für den Automobilbereich von Longsys im November 2024 auf der electronica in München von Embedded Computing Design mit dem "Best-in-Show"-Preis ausgezeichnet und ist damit das einzige DRAM-Produkt für den Automobilbereich, das diese renommierte Auszeichnung erhalten hat.Auf der diesjährigen Embedded World wird Longsys auch seine Automobilüberwachungs-SSD der nächsten Generation vorstellen, die 24-Kanal 1080p HD Videospeicherung unterstützen. Diese Lösung wurde für den Einsatz in Bussen, Baufahrzeugen und Spezialfahrzeugen entwickelt und erfüllt die strengen Anforderungen an Leistung und Haltbarkeit bei der Aufbewahrung in Fahrzeugen, wodurch die intelligente Transformation der globalen Automobilindustrie weiter vorangetrieben wird.Longsys hat bereits Partnerschaften mit über 20 Automobilmarken geschlossen, die mehr als 100 Fahrzeugmodelle und industrielle Anwendungen abdecken. Das Unternehmen hat erfolgreich Millionen von kundenspezifischen Lagereinheiten mit branchenführender Qualität geliefert und dabei eine Fehlerquote von nur 5 PPM erreicht.Von der Electronica München im November 2024 bis zur CES 2025 im Januar und der MWC Barcelona im Februar hat Longsys seine globale Präsenz aktiv ausgebaut und dabei immer wieder bahnbrechende Speicherinnovationen auf den Markt gebracht, die auf dem internationalen Markt große Aufmerksamkeit erregt haben.Die Embedded World 2025 rückt näher und wir freuen uns auf den Austausch mit Branchenführern und Partnern, um die Zukunft der Halbleiterspeichertechnologie zu erforschen und die nächste Welle des Wandels im Industrie- und Automobilsektor voranzutreiben.Informationen zu LongsysLongsys (301308.SZ) wurde 1999 gegründet und ist ein weltweit führendes Markenunternehmen für Halbleiterspeicher, das Forschung und Entwicklung, Design, Verpackung und Prüfung, Herstellung und Vertriebsdienstleistungen integriert. Longsys hält an der Unternehmensvision "Everything for memory" fest. Mit der Innovation der Speichertechnologie als Kernstück bietet Longsys kundenspezifische High-End-, flexible und effiziente Full-Stack-Dienstleistungen für globale Kunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.longsys.com/, und folgen Sie Longsys auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/longsys/?viewAsMember=true), Facebook (https://www.facebook.com/longsys) und Twitter (https://x.com/Longsys1999).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2636716/image_835402_38551662.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/longsys-prasentiert-hochzuverlassige-speicherinnovationen-auf-der-embedded-world-2025-302396368.htmlPressekontakt:vivian.wen@longsys.comOriginal-Content von: Longsys, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177348/5986663