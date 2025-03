© Foto: adobe.stock.com

Gold beendete die Handelswoche oberhalb von 2.900 US-Dollar. Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag hatte nur einen marginalen Einfluss auf die Entwicklung des Goldpreises. Die kommende Woche hat es erneut in sich. Goldpreis stabil Der Goldpreis notiert derzeit stabil oberhalb von 2.900 US-Dollar. Die vorherige Schwäche wurde größtenteils ausgebügelt. Gold als sicherer Hafen fand ob der Gemengelage einmal mehr großen Zulauf. Der Boden für eine Fortsetzung der Preisrallye ist bereitet. Dennoch mahnt die aktuelle Konstellation durchaus zur Vorsicht. Die Erholung des Goldpreises wirkte auch in den Sektor hinein. So konnte sich auch der Silberpreis stabilisieren. Dessen Ausgangslage ist auch …