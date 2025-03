FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Freitag macht sich der Dax zum Wochenbeginn offenbar wieder auf in Richtung Rekord: Der Brokers IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart ein halbes Prozent höher auf 23.119 Punkte. Seinen bisherigen Höchststand hatte der Dax am Donnerstag bei 23.475 Punkten erreicht, bevor nach rund 18 Prozent Plus im laufenden Jahr Gewinnmitnahmen einsetzten.

Die US-Indizes geben leichten Auftrieb, nachdem diese sich am Freitag nach dem Ende des europäischen Handels doch noch deutlich fangen konnten. Bis dahin hatten sie eher negativ auf den US-Arbeitsmarktbericht für Februar reagiert, der keine Argumente für schnelle Zinssenkungen lieferte.

Insgesamt kommt die Wall Street aber ohnehin viel schlechter klar mit der vom US-Präsidenten Trump ausgelösten Zollkonfusion. Während Dax und EuroStoxx 50 zuletzt Rekorde erreichten, fiel der US-Technologieindex Nasdaq 100 sogar unter das Niveau vor der Wahl Trumps im November zurück./ag/zb