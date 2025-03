DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

US-Präsident Donald Trump will nicht ausschließen, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft und in eine Rezession gerät. Er sagt in einem Interview mit Fox News, dass seine weitreichende Wirtschaftsagenda kurzfristige Turbulenzen verursachen könnte, von denen er glaubt, dass sie den zukünftigen Wohlstand fördern werden. Auf die Frage, ob er in diesem Jahr mit einer Rezession rechne, antwortete Trump: "Ich hasse es, so etwas vorherzusagen. Es gibt eine Übergangsphase, denn was wir tun, ist sehr groß." Trump will die US-Wirtschaft mit einer Agenda umgestalten, die sich auf neue Zölle, die Begrenzung der Einwanderung und den Abbau von Vorschriften, staatlichen Stellen und Steuern konzentriert. Er strebt auch Ausgabenkürzungen bei einer Reihe von Bundesprogrammen an. Während viele Unternehmen seine breit angelegte Agenda begrüßt haben, hat die Ungewissheit über Zölle gegenüber den wichtigen Handelspartnern Mexiko und Kanada die Märkte verunsichert. In den letzten Monaten hat der Präsident mehrfach Zölle vorgeschlagen und wieder zurückgenommen. Die Maßnahmen des Präsidenten stellen die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft auf die Probe, die bisher ein robustes Wachstum und eine niedrige Arbeitslosigkeit aufwies. Es gibt erste Anzeichen für eine Anspannung, wobei ein Rückgang der Verbraucherausgaben und Inflationsängste die Unternehmen belasten. Der Aktienmarkt erholte sich Ende 2024, angeheizt durch die Begeisterung der Anleger über seine Agenda. In den letzten Wochen ist er jedoch ins Stottern geraten. Der Dow Jones Industrial Average, der S&P 500 und der Nasdaq Composite Index schlossen am Freitag alle unter dem Stand, den sie bei Trumps Amtsantritt am 20. Januar hatten. Als Zeichen für die stockende Umsetzung seiner Handelsagenda setzte die Trump-Administration letzte Woche die Zölle in Höhe von 25 Prozent auf die meisten Autos und Teile, die aus Mexiko und Kanada über die Grenzen kommen, weniger als 48 Stunden nach deren Inkrafttreten aus.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

TRATON

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q24 ggVj Zahl 4Q23 Umsatz 12.351 -3% 15 12.697 Operatives Ergebnis bereinigt 1.027 -7% 14 1.105 Operative Marge bereinigt 8,3 -- 14 8,7 Ergebnis nach Steuern/Dritten 601 +18% 6 511 Ergebnis je Aktie 1,25 +23% 15 1,02

07:10 DE/Hypoport SE, vorläufiges Jahresergebnis (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

07:30 DE/Atoss Software SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

08:15 DE/Traton SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

12:00 DE/Biontech SE, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

21:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Handelsbilanz Januar Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +20,0 Mrd Euro zuvor: +20,7 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +2,9% gg Vm Importe PROGNOSE: +1,9% gg Vm zuvor: +2,1% gg Vm 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Januar saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,4% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 23.008,94 -1,8% MDAX 29.560,30 -2,4% TecDAX 3.795,16 -1,8% EuroStoxx50 5.468,41 -0,9% Stoxx50 4.694,75 -0,4% Dow-Jones 42.801,72 +0,5% S&P-500-Index 5.770,20 +0,6% Nasdaq-Comp. 18.196,22 +0,7%

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer festeren Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Marktteilnehmer am Montag. Damit liegt das Allzeithoch zwar weiter in Reichweite: "Es bleibt aber zunächst bei der politischen Börse", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Diskussionen um die Schuldenbremse. "Sollten die Pakete für Verteidigung und Infrastruktur scheitern, hat der DAX Rückschlagspotenzial", sagt er. Daneben bleiben die US-Zölle und die Gegenmaßnahmen bestimmendes Thema. Positiv gesehen wird der anhaltende Rückgang der Ölpreise, die nahe ihrem Jahrestief liegen. Auch die Erdgaspreise sind mit dem warmen Wetter zuletzt stark gefallen und auf die Niveaus von Ende September zurückgekehrt, was die Verbraucher entlastet. Impulse könnten am Montag von Daten zur deutschen Industrieproduktion, dem Auftragseingang im Maschinenbau und dem Sentix-Konjunkturindex ausgehen. Am Abend geraten die Zahlen von Oracle als möglicher Impulsgeber für SAP in den Blick.

Rückblick: Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Auch der unerwartet schwache US-Arbeitsmarktbericht drückte etwas auf die Stimmung. Die Zahlen reihten sich damit ein in die Serie jüngst schwacher Konjunkturdaten aus den USA. Zusammen mit einem stärker als erwarteten Inflationsdruck haben sich zuletzt Stagflationssorgen breitgemacht. Die Warnsignale nehmen zu. Der auch als Angstbarometer bezeichnete Volatilitätsindex deutet darauf hin, dass mit unruhigem Fahrwasser gerechnet wird. Trotz Zahlen, die sich im Rahmen der Erwartungen bewegten, brachen Ferragamo um 15,9 Prozent ein. Equita sprach von einer nur geringen Absehbarkeit und erkennt kurzfristig keinen klaren Weg, wie der Konzern auf den Wachstumspfad zurückfinden kann. Bei den Anlegern sorgt der Bericht für Ernüchterung, hatte sich doch die Hoffnung breit gemacht, dass das Tal der Tränen für den Sektor durchschritten worden sei. Für LVMH ging es um 2,8 Prozent abwärts.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Bayer (-6,5%) will sich von der Hauptversammlung Ende April die Ausgabe neuer Aktien bis zu einem Gesamtvolumen von 35 Prozent des Grundkapitals genehmigen lassen. Genutzt werden soll die Kapitalerhöhung offenbar dann, wenn es gelingt, die ausstehenden Rechtsstreitigkeiten in den USA rund um den Unkrautvernichter Glyphosat und die Chemikalie PCB deutlich zu reduzieren oder einzudämmen, wie Konzernchef Bill Anderson dies versprochen hat. Die Analysten von Kepler haben Hensoldt auf "Reduce" gesenkt, nachdem das jüngst erst erhöhte Kursziel klar übertroffen wurde. Hensoldt fielen daraufhin um 13,2 Prozent zurück. Rheinmetall schlossen 7,0 Prozent im Minus. About You (unv.) zeigten sich wenig bewegt davon, dass Zalando nun über 90 Prozent der About-You-Aktien besitzt und die Minderheitsaktionäre nun herausgedrängt werden sollen. Zalando verloren 0,8 Prozent. Fuchs verbilligten sich um 2,6 Prozent. Der Schmierstoffkonzern verliert Ende 2025 zwei Vorstandsmitglieder, hat aber für beide Positionen bereits eine Nachfolge sichergestellt.

XETRA-NACHBÖRSE

Auch zum Wochenausklang gestaltete sich der nachbörsliche Handel sehr lebhaft, berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Die Volatilität sei insgesamt deutlich gestiegen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es allerdings nicht gegeben. Mit der positiven Entwicklung an der Wall Street sei es leicht nach oben gegangen.

USA - AKTIEN

Erholung - Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht belastete nur kurzzeitig. Stärkere Abgaben aus dem frühen Handel konnten wieder aufgeholt werden. Für etwas Beruhigung und letztlich auch steigende Kurse sorgten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell. "Trotz erhöhter Unsicherheiten befindet sich die US-Wirtschaft weiterhin in einer guten Lage", sagte der Fed-Chairman. "Der Arbeitsmarkt ist stabil und die Inflation hat sich unserem langfristigen Ziel von 2 Prozent angenähert." Die Fed hält sich allerdings zurück, da sie auf größere Klarheit in Bezug auf die Auswirkungen der zahlreichen politischen Veränderungen der Trump-Administration auf die Wirtschaft wartet. Broadcom (+8,7%) hat mit den Erstquartalszahlen die Markterwartungen der Wall Street übertroffen - zudem prognostiziert die Gesellschaft für das laufende Quartal höhere Umsätze als gedacht. An einer Übernahme der Produktsparte von Intel hat Broadcom jedoch kein Interesse. Die Intel-Aktie verlor 0,5 Prozent. Hewlett Packard Enterprise (HPE) brachen um 12 Prozent ein. Der Server- und Cloudsoftware-Anbieter will rund 2.500 Stellen bzw. 5 Prozent der weltweiten Belegschaft streichen, da der Konzerngewinn 2025 zum Teil durch Zölle belastet werden dürfte. Die Zahlen spielten eine untergeordnete Rolle.

USA - ANLEIHEN

Die Renditen am Anleihemarkt legten moderat zu. Teilnehmer verwiesen auf die Powell-Aussagen, wonach die Fed die Zinsen unverändert lassen könnte, bis sie mehr Klarheit über die Wirtschaftsaussichten hat. Die Kommentare dämpften die Erwartungen, dass in diesem Jahr drei oder mehr Zinssenkungen wahrscheinlich sind.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 17:00 % YTD EUR/USD 1,0842 -0,1% 1,0850 1,0818 +4,7% EUR/JPY 160,0735 +0,0% 160,0130 160,3450 -1,6% EUR/CHF 0,9523 -0,0% 0,9526 0,9586 +2,0% EUR/GBP 0,8392 +0,0% 0,8390 0,8393 +1,4% USD/JPY 147,6460 +0,1% 147,4865 148,2140 -5,9% GBP/USD 1,2919 -0,1% 1,2931 1,2889 +3,0% USD/CNY 7,1725 +0,1% 7,1667 7,1517 -0,6% USD/CNH 7,2587 +0,2% 7,2412 7,2440 -1,2% AUS/USD 0,6321 +0,3% 0,6302 0,6351 +1,6% Bitcoin USD 82.206,80 +2,0% 80.582,60 90.804,45 -7,0%

Der Dollar erholte sich mit den Powell-Aussagen leicht. Der Dollar-Index verlor dennoch 0,2 Prozent. Der Dollar-Rückgang wird sich wahrscheinlich nicht fortsetzen, sagte Monex Europe Analyst Nick Rees. Derzeit seien die Märkte besorgt über Risiken für das US-Wirtschaftswachstum durch Zölle nach einem starken Rückgang in den Stimmungsindikatoren. "Aber das steht im Widerspruch zu den harten Daten, die sich noch nicht gedreht haben." Unterdessen deuten die Daten auf eine steigende US-Inflation hin, die dazu führen sollte, dass die Fed die Zinssätze weniger stark senkt als erwartet, so der Teilnehmer.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,67 67,04 -0,6% -0,37 +0,1% Brent/ICE 70 70,45 -0,6% -0,45 -5,9%

Kräftig aufwärts ging es mit den Ölpreisen. Die Notierungen für Brent und WTI stiegen um bis zu 1,9 Prozent. Die Ölpreise versuchen eine Erholung, nachdem US-Präsident Trump die Importzölle auf eine Reihe von Waren aus Mexiko und Kanada um einen weiteren Monat verschoben hat, so Mukesh Sahdev von Rystad Energye. Dies entschärft einen der belastenden Faktoren hinter dem jüngsten Ausverkauf, zu denen auch die Pläne der OPEC+ gehören, die Förderkürzungen im nächsten Monat zurückzufahren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.911,93 2.911,84 +0,0% 0,09 +10,9% Silber (Spot) 29,92 30,01 -0,3% -0,09 +7,6% Platin (Spot) 889,01 889,66 -0,1% -0,65 +1,9%

Der Goldpreis profitierte nur kurzzeitig von seinem Status als "sicherer Hafen" und holte die Vortagesverluste zwischenzeitlich wieder auf. Die Feinunze verlor 0,1 Prozent auf 2.909 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Verbraucherpreise in China sind im Februar gesunken. Dies ist ein Zeichen für einen hartnäckigen disinflationären Druck, der ein Jahr mit schwacher Inflation beendet und die Herausforderungen unterstreicht, vor denen die politischen Entscheidungsträger bei der Stimulierung der Inlandsnachfrage angesichts zunehmender Handelsspannungen stehen. Wie das Statistikamt mitteilte, sanken die Verbraucherpreise im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent, nachdem die Preise im Vormonat noch um 0,5 Prozent gestiegen waren. Ökonomen hatten einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Aus den Daten ging auch hervor, dass die Erzeugerpreise im Februar um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen sind, nach einem Minus von 2,3 Prozent im Januar. Die Erzeugerpreisen sinken damit seit mehr als zwei Jahren. Ökonomen hatten für Februar einen Rückgang von 2,1 Prozent prognostiziert.

US-NOTENBANK

Die US-Wirtschaft befindet sich nach Einschätzung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell weiter in einer guten Verfassung. Die geldpolitischen Entscheidungsträger warten jedoch ab, da sie auf größere Klarheit in Bezug auf die Auswirkungen der zahlreichen politischen Veränderungen der Trump-Administration auf die Wirtschaft warten. "Viele Indikatoren zeigen, dass der Arbeitsmarkt solide und weitgehend ausgeglichen ist", bemerkte Powell und ergänzte, dass die Arbeitgeber seit September durchschnittlich solide 191.000 Arbeitsplätze pro Monat geschaffen hätten.

ALLIANZ

soll sich in exklusiven Gesprächen mit Cinven über die Übernahme des Versicherungsspezialisten Viridium befinden. Nach Angaben von Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, soll sich die Kaufsumme auf rund 3 Milliarden Euro belaufen. Der Zeitpunkt eines möglichen Abschlusses konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Allianz setzte sich gegen konkurrierende Bieter durch, darunter Athora, ein mit Apollo Global Management verbundener Versicherer, sagte eine der Personen.

PORSCHE HOLDING

hat die Werthaltigkeitsprüfungen der At-Equity-Buchwerte der Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG abgeschlossen und sieht für das Geschäftsjahr 2024 nun ein Konzernergebnis nach Steuern von rund minus 20,0 Milliarden Euro. Wie die Porsche SE mitteilte, liegt die Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Volkswagen AG in der Konzernbilanz der Porsche SE bei minus 19,9 Milliarden Euro. Dies liegt laut Porsche SE wie in der Ad-hoc Mitteilung vom 6. Februar 2025 kommuniziert am unteren Ende der genannten Bandbreite von minus 7 Milliarden bis minus 20 Milliarden Euro. Die Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Porsche AG in der Konzernbilanz der Porsche SE liegt bei minus 3,4 Milliarden Euro und damit innerhalb der kommunizierten Bandbreite von minus 2,5 Milliarden Euro bis minus 3,5 Milliarden Euro. Der Vorstand der Porsche SE geht unverändert von der Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 aus.

LEG IMMOBILIEN

will die Dividende für 2024 deutlich steigern, nachdem der Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern beim dafür relevanten operativen Gewinn (AFFO) signifikant zugelegt hat. Mieteinnahmen sowie Kosten- und Investitionskontrolle zahlten sich aus. Unter dem Strich schrieb das Unternehmen 2024 wieder schwarze Zahlen. Hier zahlten sich unter anderem eine Stabilisierung bei den Portfolio-Bewertungen aus sowie Verkaufserlöse. Für die bereits seit November bekannten Ziele für 2025 sieht sich LEG auf Kurs. Für das Gesamtjahr wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, AFFO, und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj24 ggVj Gj24 ggVj Gj23 Nettokaltmiete 859 +3% 864 +4% 834 EBITDA bereinigt 670 -0,5% 652 -3% 673 Erg nach Steuern/Dritten 66 -- 160 -- -1.569 Ergebnis je Aktie 0,89 -- 1,62 -- -21,17 AFFO 200,4 +11% 202,6 +12% 181,2 AFFO je Aktie 2,70 +11% 2,74 +12% 2,44 Dividende je Aktie 2,70 +10% 2,66 +9% 2,45

RYANAIR

hebt die Beschränkungen auf, wonach Investoren, die nicht Staatsangehörige der Europäischen Union sind, keine Stammaktien kaufen konnten. Der irische Billigflieger teilte mit, dass nun sowohl EU-Bürger als auch Nicht-EU-Bürger über an der Euronext Dublin notierte Stammaktien sowie über an der Nasdaq notierte Depotaktien in das Unternehmen investieren können.

