Zürich - Der US-Dollar zeigt sich zum Wochenstart weiter von seiner etwas schwächeren Seite. Dies macht sich vor allem gegenüber dem Franken bemerkbar. So notiert das Paar mit 0,8781 wieder unterhalb der 88-Rappen-Marke. Auch zum Euro präsentiert sich der Franken etwas fester. Am frühen Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 0,9522 Schweizer Franken nach 0,9542 am Freitagabend. Derweil tritt das Euro/Dollar-Paar mit 1,0842 seit Freitag auf der Stelle. ...

