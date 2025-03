Zürich / Genf / Stuttgart - Wegen eines Warnstreiks in Deutschland sind am Flughafen Zürich am Montag 66 Flüge gestrichen worden. Mehrere Fluggesellschaften waren betroffen, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte. Das deutsche Flughafenpersonal fordert mehr Lohn und zusätzliche freie Tage. Konkret seien 34 Ankünfte und 32 Abflüge gestrichen, teilte die Sprecherin des Flughafen Zürichs auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Betroffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...