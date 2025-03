Neumünster (ots) -Mit Wirkung zum 1. März 2025 hat Julia Del Pino den Vorsitz des Beirats und Aufsichtsrats der igefa SE & Co. KG übernommen und damit ihren Bruder Kai Kruse abgelöst.Mit über 25 Jahren Erfahrung im Unternehmen sowie starken nationalen und internationalen Verbindungen bringt Julia Del Pino umfangreiche Fachkenntnisse für diese neue Rolle mit. Zuletzt hat sie die Nachhaltigkeitsinitiativen in der igefa und der INPACS aufgebaut und geleitet, außerdem maßgeblich zur kürzlich erfolgten Auszeichnung der igefa mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis beigetragen. Die neue Herausforderung tritt sie zuversichtlich an: "Ich freue mich darauf, die igefa gemeinsam mit meinen Kollegen aus Beirat und Aufsichtsrat, Vorstand wie auch von der INPACS im Geiste der Gründer als führende Fachhandelsgruppe weiterzuentwickeln."Kai Kruse, Mitbegründer der igefa SE & Co. KG, unterstützt diesen Übergang voll und ganz: "Ich bin froh, den Vorsitz des Beirats und Aufsichtsrats in die vertrauensvollen Hände meiner Schwester zu legen. Sie bringt frischen Wind in das Gremium und steht zugleich für die Fortführung des Geistes unseres Familienunternehmens."Kai Kruse spielte eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Fusion, die im Jahr 2022 zur Gründung der igefa SE & Co. KG führte, und hatte den Beirats- und Aufsichtsratsvorsitz seitdem inne. Als Mehrheitsgesellschafter in der igefa und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der INPACS wird er weiterhin eine zentrale Rolle für die strategische Entwicklung der Unternehmen spielen.Pressekontakt:Laura NaversLaura.Navers@igefa.de+49 160 99772688Original-Content von: IGEFA SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171003/5986973