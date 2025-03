München (ots) -In einer Zeit, in der die Suche nach Sinn und spiritueller Erfüllung immer wichtiger wird, präsentiert sich die neue Evangelienharmonie als ein einzigartiges Werk, das den Leserinnen und Lesern einen direkten Zugang zum Leben und zur Botschaft Jesu von Nazareth ermöglicht. Diese neuartige Zusammenstellung vereint die vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes zu einem einzigen, fließenden Text und bietet damit eine frische Perspektive auf das Leben Jesu.Basierend auf der Vorlage des Syrers Tatian aus dem 2. Jahrhundert verfolgt die Evangelienharmonie das Ziel, eine einheitliche Darstellung des Lebens und der Lehren Jesu zu schaffen. Dabei wurde darauf geachtet, dass den bestehenden Evangelien nichts hinzugefügt oder entnommen wurde. Dies gewährleistet, dass die Authentizität und Integrität der biblischen Texte gewahrt bleibt.Die Harmonie richtet sich sowohl an Neugierige und Suchende, die zum ersten Mal mit der Botschaft Jesu in Berührung kommen, als auch an erfahrene Bibelleserinnen und -leser, die durch diese neue Form der Präsentation angeregt werden, tiefer über die Inhalte nachzudenken. Die klare und zugängliche Sprache macht es leicht, sich mit den zentralen Themen des Glaubens auseinanderzusetzen und die zeitlosen Lehren Jesu zu entdecken.Prof. Pater Karl Wallner von der Missio Österreich sagt gar, das Buch sei eine spannende Gesamtbeschreibung des Lebens Jesu und es "verblüfft durch seine Übersichtlichkeit". "Hier wird uns ein faszinierendes Instrument für die Neuevangelisierung geschenkt", betont Wallner."Diese Evangelienharmonie ist nicht nur ein Buch, sondern ein Erlebnis", sagt Herausgeber Prof. Dr. Dr. Peter Löw. "Sie lädt dazu ein, die Botschaft Jesu auf eine neue Art und Weise zu erfassen und sich mit den fundamentalen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen."Das Buch ist ab sofort im Handel erhältlich.www.literaturloew.deAmazon (https://www.amazon.de/Jesus-von-Nazaret-eine-Evangelium/dp/3451029553/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=8SSNXH85Y198&dib=eyJ2IjoiMSJ9.87-Qq_0ul68UlMYqm64Ke-GSaeL2isU8jqJMHsfGhPD2D_JmVusO29gZ77aG9E9qMg2NoY6a58OdjaWO5IOqrDqL6ThWyZ26McuyFKevjxMg-YkL92xlusmHQmlSus0KDwhFngZoinijoq3_IcNvXTqJ5jD3qfCvQbs7PdLRIFJIPFHn5PZ6uUiZKd7f0w6qNfuGPKIXE0K7GdhRNGqxCD2rXLo3lIhDnykX2SUODhk.VJqqPFseBrgn2qNvtnw2nsjKhgyYhv3e80BY77alPe4&dib_tag=se&keywords=das+eine+evangelium&qid=1741080208&sprefix=das+eine+evangelium%2Caps%2C154&sr=8-1)Für weitere Informationen, Rezensionsexemplare oder Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an:Katharina Knowerknower@livia-group.com+49 (89) 552758-322+491713582960Original-Content von: Löw SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178909/5986981