Palo Alto, CA / Access Newswire / 10. März 2025 / Vision Ireland und Benetech haben heute den Start einer bahnbrechenden Partnerschaft angekündigt, in deren Rahmen das Zertifizierungsprogramm Global Certified Accessible (GCA) für Verlage in der Europäischen Union (EU) bereitgestellt werden soll. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt nach vorne bei der Gewährleistung der digitalen Barrierefreiheit und der Einhaltung des Europäischen Gesetzes zur Barrierefreiheit (EAA) für E-Books in der gesamten Europäischen Union.

"Die Gewährleistung der Barrierefreiheit im digitalen Verlagswesen ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern ein grundlegender Schritt in Richtung Gleichberechtigung", so der CEO von Vision Ireland, Chris White. "Vision Ireland freut sich über die Zusammenarbeit mit Benetech, durch die EU-Verlage bei der Einhaltung höchster Standards für Barrierefreiheit unterstützt werden sollen. Diese Partnerschaft bestärkt uns in unseren Bemühungen, Barrieren abzubauen und digitale Inhalte für alle Leser, insbesondere für Blinde und Sehbehinderte, wirklich zugänglich zu machen."

Die Partnerschaft kombiniert das umfassende Fachwissen von Vision Ireland in Bezug auf EU-Standards für Barrierefreiheit mit Benetechs Führungsrolle im Bereich digitale Inklusion und optimiert so den Zertifizierungsprozess, indem sie Verlegern eine weltweit anerkannte, EU-konforme Zertifizierung bietet. Mit der Zertifizierung durch eine in der EU ansässige Organisation gewinnen Verleger an Glaubwürdigkeit und können sicher sein, dass ihre Inhalte den höchsten Standards für Barrierefreiheit für europäische Leser entsprechen.

"Diese Partnerschaft ist ein großer Schritt nach vorne für die digitale Barrierefreiheit in der gesamten Europäischen Union", sagte der CEO von Benetech, Ayan Kishore. "Als erste unabhängige Zertifizierung für digitale Barrierefreiheit durch Dritte hilft die GCA-Zertifizierung von Benetech Verlagen, globale Standards zu erfüllen. Wir sind stolz darauf, dass bereits über 80 Organisationen, darunter Elsevier, Taylor & Francis und McGraw Hill International, von unseren Dienstleistungen profitieren, und die globale Bewegung hin zu inklusiveren digitalen Inhalten vorantreiben."

Eine junge Frau mit langen, dunklen Haaren, Brille und einem Pullover in gebranntem Orange steht vor einer roten Wand und benutzt ein Tablet. Sie schaut auf den Bildschirm, während sie mit dem Gerät interagiert.

Der Zertifizierungsprozess umfasst eine gründliche Überprüfung von E-Books, um zu gewährleisten, dass sie den höchsten Standards für Barrierefreiheit entsprechen, einschließlich der EPUB-Barrierefreiheits-Spezifikation 1.1 und der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 Level AA.

"Barrierefreies Publizieren ist das Tor zu einer gleichberechtigten Teilhabe an Bildung, dem Arbeitsmarkt und am täglichen Leben", sagte die Leiterin des Library Access Service bei Vision Ireland, Lina Kouzi. "Durch die Zusammenarbeit mit Benetech in Bezug auf die Zertifizierung von EU-Verlagen mit der Global Certified Accessible-Zertifizierung sorgen wir dafür, dass digitale Inhalte von Anfang an für alle Menschen zugänglich sind. Diese Initiative wird einen Wandel hin zu einem inklusiveren Leseerlebnis in ganz Europa bewirken."

"Vision Ireland freut sich sehr über die Zusammenarbeit mit Benetech, durch die wir die digitale Barrierefreiheit in der gesamten EU vorantreiben können", sagte der Chief Services Officer von Vision Ireland, Aaron Mullaniff. "Diese Zusammenarbeit wird die Einführung barrierefreier Praktiken im Verlagswesen beschleunigen und dazu beitragen, dass barrierefreie digitale Inhalte für Leser in ganz Europa Standard werden."

Verlage, die die EU-konforme GCA-Zertifizierung anstreben, können sich an Vision Ireland wenden, um Einzelheiten zum Zertifizierungsprozess, zu den Anforderungen und zu den Vorteilen zu erfahren. Vision Ireland und Benetech fördern eine inklusivere digitale Landschaft für alle Leser in Europa.

Benetech ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dem sozialen Wandel durch technologische Innovation verschrieben hat. Ihre Programme konzentrieren sich auf die Bereitstellung barrierefreier Lösungen für blinde, sehbehinderte und neurodiverse Menschen. www.benetech.org

Vision Ireland, die nationale Agentur für Menschen mit Sehbehinderungen in Irland, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von blinden und sehbehinderten Menschen zu verbessern. Wir arbeiten mit Kindern und Erwachsenen im ganzen Land und bieten eine Reihe von Programmen an, die alle darauf abzielen, dass die Menschen selbstbewusst und unabhängig leben können. www.vi.ie/

KONTAKT:

George Mastoras

19144895282

georgem@benetech.org

QUELLE: Benetech

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78814Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78814&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19089723-vision-ireland-benetech-kooperieren-einfuehrung-eu-konformen-global-certified-accessible-zertifizierung