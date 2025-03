Hai Robotics Europe BV kündigt erfreut seine offizielle Mitgliedschaft in der Asociación Española de Manutención (FEM-AEM) an der Spanischen Vereinigung der Förder- und Lagertechnik. Die Mitgliedschaft begann am 25. Februar 2025. Für das Unternehmen bestärkt diese Wegmarke seinen Einsatz für die fortschreitende Automatisierung und Innovation in den Sektoren, die Materialien handhaben, lagern und befördern, sowohl in Spanien als auch in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Mitsamt dem kürzlich vorgestellten HaiPick Climb-System stärkt der Beitritt der Firma zu FEM-AEM ihre Selbstverpflichtung zur branchenweiten Zusammenarbeit und Standardisierung und gewährleistet außerdem, dass sich ihre neuesten Technologien an die besten globalen Verfahrensweisen anpassen.

Im Rahmen seiner FEM-Mitgliedschaft tritt Hai Robotics auch der innerhalb des Verbands neu gegründeten AIV-Gruppe bei (Autonomous Intralogistics Vehicles: eigenständige Fahrzeuge der firmeninternen Logistik). Diese Gruppe konzentriert sich auf das Festlegen der besten Verfahrensweisen einer sich schnell entwickelnden und für die Zukunft der Intralogistik sehr wesentlichen Technologie. Das stärkt die Rolle von Hai Robotics als innovative Kraft in der Branche.

FEM-AEM ist der spanische Mitgliedsverband der Europäischen Vereinigung der Förder- und Lagertechnik (FEM). Diese Vereinigung spielt eine entscheidende Rolle im Festlegen von Branchenstandards und -normen und fördert die Zusammenarbeit führender Unternehmen der Logistik, Automatisierung und Versorgungsketten-Technologie. Mit seiner Mitgliedschaft gehört Hai Robotics jetzt einem bedeutenden Netzwerk von Experten an, die sich mit der effizienten, sicheren und nachhaltigen Lagerautomatisierung beschäftigen.

"Wir fühlen uns geehrt, der FEM-AEM jetzt offiziell anzugehören," sagte Victor Redondo, der Leiter für Produktstrategie und Planung bei Hai Robotics Europa. "Diese Mitgliedschaft stärkt unsere Mission und Aufgabe, den technologischen Fortschritt und die besten Verfahrensweisen der Lagerautomatisierung voranzutreiben. So freuen wir uns darauf, mit anderen führenden Kräften der Branche gemeinsam zu arbeiten, Erkenntnisse auszutauschen und an der Entwicklung intelligenter und nachhaltiger Logistik teilzuhaben."

Hai Robotics ist ein globaler Marktführer in der Lagerautomatisierung und ist für seine HaiPick-Systeme bekannt. Diese fortschrittlichen Robotikanlagen steigern die betriebliche Effizienz beim Kommissionieren und die Skalierbarkeit für Unternehmen rund um den Erdball. Als Mitglied der FEM-AEM arbeitet Hai Robotics gemeinsam mit Branchenführern für Innovation, nimmt Einfluss auf Branchennormen und trägt so zur Zukunft der Lagertechnik und Materialhandhabung in Europa bei.

Im offiziellen Mitgliedszertifikat vom 25. Februar 2025 ist Hai Robotics Europe BV als Mitglied Nummer 185 registriert. Dieser Meilenstein ist ein weiterer wichtiger Schritt der strategischen Expansion des Unternehmens und vertieft seine Präsenz auf dem europäischen Markt.

Über die FEM-AEM

Die Asociación Española de Manutención (FEM-AEM) ist das spanische Sekretariat der Europäischen Vereinigung der Förder- und Lagertechnik (European Federation of Maintenance, FEM). Als spanische Vertreterin der FEM vereint die FEM-AEM hundert spanische Partner im Bereich der Teams, die sich mit Handhabung, Hebung und Lagerung von Materialien beschäftigen. Ihre Aufgabe ist die Förderung und Koordination der Tätigkeiten dieser Partner gemäß den Zielen der FEM. Darüber hinaus geht es um die Unterstützung der europäischen Industrie auf den globalen Märkten.

Über HAI Robotics

Das im Jahr 2016 gegründete Unternehmen Hai Robotics ist ein führender globaler Anbieter von automatisierten Lager- und Retrievalsystemen (ASRS). Hai Robotics bietet unerreicht flexible Systeme und einen höchst effizienten Betrieb in Einrichtungen aller Größen und Gegebenheiten. Mit über 1500 eingeführten Projekten in über 40 Ländern, unterstützt von acht Bürostandorten rund um die Welt und mit weltweit über 60 Partnern, ist Hai Robotics eine verlässliche Ressource der Unterstützung vor Ort.

Unter HaiRobotics.com finden Sie mehr Informationen.

