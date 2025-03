NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Analyst Neil Green attestierte dem Immobilienunternehmen am Montag in einer ersten Einschätzung solide Resultate. Der Markt werde aber wahrscheinlich darüber hinwegsehen, solange es bei den Anleiherenditen nicht zu einer Stabilisierung komme. Mögliche Anpassungen bei den Konsensschätzungen dürften zum jetzigen Zeitpunkt minimal ausfallen, glaubt Green./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 06:51 / GMT

DE000LEG1110