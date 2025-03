Ismaning (ots) -Wenn Frauen im Alter von Mitte 40 ankommen, ist das oft eine Zeit, um erste Bilanz zu ziehen. Was zählt eigentlich im Leben? Sind es die kleinen Fältchen, die wir uns über die Jahre angelacht haben? Oder ist es das, was wir bisher geschafft und erlebt haben? Job, Familie, Freunde, Freizeit wurden - mitunter mühevoll - unter einen Hut gebracht, Hochs und Tiefs durchgestanden, das Leben gerockt. Was für eine Leistung! Jetzt ist zwar die erste Lebenshälfte um, aber das ist noch lange kein Grund zu resignieren. Das Motto lautet vielmehr: Neugier aufs Leben und Aufbruch statt Midlife-Crisis.Mikronährstoffe für mehr LeistungsfähigkeitMan muss sich nur einmal umschauen - viele Frauen in diesem Alter sind attraktiver denn je, haben diese besondere Ausstrahlung, die durch Lebensklugheit und Gelassenheit entsteht. Gibt es dafür ein Rezept? Das zwar nicht, aber jede Frau kann etwas dafür tun, dass sie weiterhin positiv und voller Energie durchs Leben geht. Dazu gehört es, sich Zeit für sich zu nehmen, mit Sport und Entspannung für Fitness und Ausgleich zu sorgen und auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Hier gibt es Mikronährstoffe, die besonders zu Wohlbefinden und Vitalität beitragen. Einer der wichtigsten ist Magnesium, ein Power-Mineral für alle, die ihren Alltag aktiv gestalten möchten.Körperlich und geistig fitWer jedoch meint, dass Magnesium alleine dann gebraucht wird, wenn Muskeln zu Krämpfen neigen, täuscht sich. Der Mineralstoff ist essenziell wichtig für rund 600 Stoffwechselvorgänge. Wer sich körperlich und geistig fit halten möchte, sollte daher Wert auf eine gute Versorgung legen - beispielsweise mit dem hochwertigen Magnesium Diasporal® 400 Extra direkt (https://www.diasporal.com/de/Produkte/Nahrungsergaenzung-Magnesium/Magnesium-Diasporal-400-EXTRA-direkt-Direktgranulat_product_3163?utm_source=PR-Redaktion_&utm_medium=ART_&utm_campaign=DIV_&utm_content=CAM-MOT_&utm_term=MgD_) aus der Apotheke. Das Direktgranulat enthält eine Kombination aus körperfreundlichem Magnesiumcitrat und Magnesiumoxid, lässt sich schnell und ohne Flüssigkeit einnehmen und ist damit ideal für unterwegs. Darüber hinaus finden sich gute Lieferanten in der Nahrung, wie in Nüssen, Samen und Hülsenfrüchten.Den eigenen Bedarf checkenAllerdings wissen Frauen vielfach nicht, wie hoch ihr täglicher Magnesiumbedarf ist. Checken lässt sich dies etwa mit dem Bedarfsrechner unter www.diasporal.com. Mehr Magnesium benötigen oftmals zum Beispiel aktive Sportler, Menschen, die häufig unter Stress und Anspannung stehen, sowie Schwangere. Auch beim Stillen kann Magnesium sinnvoll sein, da die Mutter mit jeder Stillmahlzeit Magnesium an ihr Kind abgibt.Kurztext:Wenn Frauen im Alter von Mitte 40 ankommen, ist das oft eine Zeit, um erste Bilanz zu ziehen. Was zählt im Leben? Sind es die kleinen Fältchen, die wir uns über Jahre angelacht haben? Oder ist es das, was wir bisher geschafft haben - etwa in Job, Familie, Freizeit? Darauf darf man stolz sein und so lautet das Motto: Aufbruch statt Midlife-Crisis.Um weiterhin vital zu bleiben, ist es wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen, mit Sport und Entspannung für Ausgleich zu sorgen und auf gute Nährstoffe zu achten. Besonders wichtig ist hier Magnesium, das Power-Mineral für Muskeln, Nerven und rund 600 Stoffwechselvorgänge. Eine gute Versorgung sichert beispielsweise Magnesium Diasporal® 400 Extra direkt aus der Apotheke. Unter www.diasporal.com gibt es mehr Infos und einen Bedarfsrechner.Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 138Mail: beringer.andrea@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/5987065