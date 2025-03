Freiburg (ots) -Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes fordert zu Beginn der Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD ein klares Bekenntnis zu humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. "Die Unterstützung von Menschen in Armut und Not ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sie schafft auch eine sicherere und gerechtere Welt", sagt Oliver Müller, Leiter von Caritas international und ergänzt: "Ausschließlich die Ausgaben für Verteidigung zu erhöhen, ist viel zu kurz gedacht und schadet langfristig den Interessen Deutschlands. Um auf die weltweiten Auswirkungen von Hunger, Flucht und Klimakrise angemessen reagieren zu können, ist es unabdinglich die dafür benötigten finanziellen Mittel bereitzustellen."Konkret bedeutet dies, so Müller weiter: "Die Ausgaben für humanitäre Hilfe müssen in vergleichbarem Maße steigen wie die Verteidigungsausgaben. Sie sind eine Investition in stabile Verhältnisse in den Ländern des Globalen Südens und verhindern nicht nur Konflikte, sie sind auch die Grundlage für Wirtschaftsbeziehungen mit Deutschland.""Das Sondierungspapier von Union und SPD hebt nur die Unterstützung der Ukraine hervor. Das ist zu kurz gedacht. Mit dem Wegfall der amerikanischen Hilfen liegt es insbesondere an Deutschland, massiv in humanitäre Hilfe zu investieren. Alles andere wäre ein geopolitisches Wagnis mit unabsehbaren Folgen für die Sicherheit in Europa. Humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit sind mehr als ein politisches Nischenthema. Deutschland kann es sich schlicht nicht erlauben, in Zeiten multipler Herausforderungen wie der Zeitenwende und des Frontalangriffs auf die internationale Ordnung durch die US-amerikanische Regierung eine passive Beobachterrolle einzunehmen. Eine weltweit gerechtere und sicherere Welt schützt uns alle."Oliver Müller, Leiter von Caritas international, steht für Interviews zur Verfügung.Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas mit 162 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon0761/200-0. Dariush Ghobad (verantwortlich -293), Achim Reinke(Durchwahl -515).www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67602/5987110