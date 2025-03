FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.03.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS BT GROUP TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 150 (190) PENCE - BARCLAYS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 270 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 870 (950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ABRDN PRICE TARGET TO 165 (135) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 730 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 145 (135) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BAE SYSTEMS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1700 (1440) PENCE - BERENBERG CUTS CHEMRING GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 470 (460) PENCE - BERENBERG RAISES BABCOCK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 885 (575) PENCE - BERENBERG RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 610 (500) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES PENNON GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 497 PENCE - GOLDMAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 345 (310) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 9300 (9500) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 309 (321) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 230 (280) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS SIG PRICE TARGET TO 16 (22) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3800 (3550) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ALLIANCE PHARMA TARGET TO 64,75 (62,50) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 440 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3700 (3400) PENCE - 'BUY'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob