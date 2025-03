Brüssel, 10. März 2025 (ots/PRNewswire) -Mit einem einzigen, fortschrittlichen ERP-System plant HI-LEX, die Abwrackraten zu senken, die Betriebszeit zu erhöhen und die IT-Supportkosten zu reduzieren.Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation hat heute bekannt gegeben, dass der globale Hersteller von Präzisions-Autoteilen HI-LEX das Plex ERP-System (Enterprise Resource Planning) (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/operationsuite/mes/plex-mes.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-04409-K5G8Z5&utm_content=news_wire) an allen Standorten in der nordwestlichen Hemisphäre einsetzen wird.HI-LEX stellt Mechanismen zur Betätigung von Fahrzeugfenstern, -türen und -klappen her. Diese Präzisionsteile werden von einigen der größten Automarken der Welt verwendet und müssen über komplexe, internationale Lieferketten, die Europa, die Vereinigten Staaten und Mexiko umfassen, just-in-time hergestellt und geliefert werden. Um höchste Effizienz und Kostenwirksamkeit zu gewährleisten, muss das Unternehmen stets über eine vollständige Bestandstransparenz in Echtzeit verfügen.Im Rahmen seiner Bemühungen, die Effizienz der Lieferkette und die Kundenzufriedenheit auf höchstem Niveau zu halten, hat HI-LEX die Produktionsabläufe mit Plex ERP rationalisiert. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Ressourcenplanungsfunktionen und der nahtlosen Konnektivität der Plattform verfügt das Unternehmen nun über eine weitaus präzisere, detailliertere und ganzheitlichere Ansicht der Lagerbestände und des Materialbedarfs, die in Echtzeit aktualisiert wird.Plex ERP ermöglicht es dem Unternehmen, die prozess- und bestandsbezogenen Abläufe zu verbessern und hilft HI-LEX, Transparenz und Rückverfolgbarkeit zu erhöhen. Durch die Verwendung von Echtzeitdaten erhalten HI-LEX-Stakeholder einen ganzheitlichen Überblick über die Abläufe an allen Standorten und in allen Funktionen. Dadurch können sie ihre Arbeitsabläufe beschleunigen, die Lagerbestände minimieren und die Qualitätskontrolle optimieren.So wird sichergestellt, dass Kundenbedürfnisse stets erfüllt werden, während gleichzeitig die Kosten durch die Beibehaltung des Mindestbestands optimiert werden. Durch eine größere Transparenz der Bestände erwartet das Unternehmen auch eine Verbesserung der Leistung in Bezug auf Kennzahlen wie Verschrottung, Gesamtanlageneffektivität (OEE) und Produktivität."Die einfache Bedienung war ein wichtiger Faktor bei unserer Entscheidung für Plex", erklärt Raffaella Bagliano, IT-Lead von HI-LEX für Europa. "Die Wahl eines Systems, das so intuitiv wie Plex ist und mit derselben Benutzeroberfläche an allen Standorten eingesetzt werden kann, hat dazu beigetragen, die Produktivität der Mitarbeiter in der Fabrikhalle und der IT-Support-Techniker zu steigern. Und durch die Konsolidierung auf ein einziges, modernes ERP-System erwarten wir, dass wir Abfall deutlich reduzieren, die Produktionseffizienz steigern und die Kundenerwartungen kontinuierlich erfüllen oder übertreffen werden.""HI-LEX ist einer der weltweit innovativsten Betreiber von Just-in-Time-Lieferketten", unterstreicht Asa Arvidsson, Regional Vice President Central, East & North Region bei Rockwell Automation. "Wir sind stolz darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten und es dabei zu unterstützen, seine Verpflichtungen zu erfüllen und die Kundenerwartungen zu übertreffen, selbst in Zeiten verstärkter Marktschwankungen. Durch den Einsatz von Plex ERP wird HI-LEX in der Lage sein, Leistungen in Bezug auf wichtige Bestands- und Produktivitätskennzahlen zu verbessern und Kundenerwartungen mehr als zu erfüllen."Hi-Lex profitiert auch vom Fachwissen und der Unterstützung der Europe Customer User Group, eine Community, die es allen Plex-Nutzern in der Region ermöglicht, innovative Anwendungsfälle und Fachwissen aus der Praxis auszutauschen.Während der Entwicklung und Einführung arbeitete HI-LEX eng mit den Plex-Beratern von Rockwell Automation zusammen. "Wir sind sehr zufrieden mit der Unterstützung von Rockwell Automation", sagte Bagliano. "Die Plex-Berater waren der Schlüssel dafür, dass wir die Bereitstellung pünktlich und im Rahmen des Budgets durchführen konnten, obwohl ein Teil der Einführung während des Lockdowns stattfand. Die Möglichkeit, sich mit anderen Plex-Nutzern in der gesamten EMEA-Region auszutauschen, war für uns ebenfalls ein wichtiger Vorteil."Informationen zu Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen.Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27.000 Problemlöser, die für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com (https://www.rockwellautomation.com/).