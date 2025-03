Köln (ots) -Der deutsche Wald ist in einem schlechten Zustand. Vier von fünf Bäumen sind krank.* Damit sich das ändert, geht der Ökostromanbieter Yello eine Kooperation mit Pina Earth ein, dem deutschen Marktführer für zertifizierte Klimaschutzprojekte beim Waldumbau in Deutschland. Das Ziel: Den deutschen Wald erhalten, Monokulturen in resiliente Mischwälder umgestalten und den heimischen Wald fit für den Klimawandel machen. In Zusammenarbeit mit dem Digital Start-Up investiert Yello aktuell in vier Waldgebiete in Deutschland - weitere folgen. Denn gesunde Wälder sind echte Klimaretter. Sie binden CO2 und trotzen dem Klimawandel.Klimaschutzbeitrag für gesunde Wälder vor der Haustür.Und so funktioniert's: Seit 2025 ist in jedem neu abgeschlossenem Strom- und Gasvertrag von Yello automatisch ein Klimabeitrag von 2,50 EUR inkludiert. Dieser Beitrag fließt in die Waldumbau- und -aufbauprojekte von Pina Earth. Mit Yello können Kund:innen so langfristig mehr als zwei Millionen Quadratmeter Wald "klimafest" machen.Mit smarter Technologie und den Waldbesitzenden macht Yello es den Verbraucher:innen also einfach, ein Stück zum Klimaschutz beizutragen. Patrick Bottermann, Lead Nachhaltigkeit bei Yello weiß: "Es ist wichtig, positive Veränderungen vor der eigenen Haustür sichtbar zu machen, um für Klimaschutz zu begeistern. Der Klimaschutzbeitrag ist eine konkrete Maßnahme, die wir zusammen mit unseren Kund:innen umsetzen."Innovative Lösungen und unternehmerische Verantwortung.Die erzielte CO2-Bindung wird mit konkreten Zahlen belegt - mehrere tausend Tonnen CO2 pro Jahr. Der Fortschritt der Projekte ist transparent im Pina Earth Wald Dashboard einsehbar: https://registry.pina.earth/Dr. Gesa Biermann, Geschäftsführerin von Pina Earth ergänzt: "Mit Yello haben wir einen Partner gewonnen, der Klimaschutz nicht als Verpflichtung, sondern als Chance versteht. Diese Partnerschaft zeigt, wie Unternehmen Verantwortung übernehmen und gleichzeitig ihre Kund:innen für echten Klimaschutz begeistern können."Die langfristige Partnerschaft mit Yello unterstützt Waldbesitzende dabei, ihre Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu finanzieren. So entstehen widerstandsfähige Wälder, die als Lebens- und Erholungsraum für kommende Generationen erhalten bleiben.Mehr Infos finden sich hier: https://www.yello.de/klimaschutzbeitrag/*Quelle: Ergebnisse der Waldzustandserhebung 2023 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/waldzustandserhebung-2023.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (http://ots.de/BCGvqC)Über Yello.Die Yello Strom GmbH ist ein Unternehmen der EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Yello gehört zu den bekanntesten Energieanbietern in Deutschland und versorgt seine Kund:innen mit guter Energie. Aktuelle Informationen rund um Yello gibt es auf yello.de | youtube.com/yellostrom | facebook.com/yello.de | instagram.com/yello_de | https://www.tiktok.com/@yello_de| linkedin.com/company/yello-strom-gmbh.Über Pina Earth.Das Digital-Start-up Pina Earth entwickelt wissenschaftlich fundierte, zertifizierte Klimaschutzprojekte, die bedrohte Waldgebiete nachhaltig umbauen und deren Biodiversität stärken. Mit der eigens entwickelten Waldwachstums-Simulation kann das zusätzliche CO2 -Speicherpotential der Projekte unter Einbeziehung des Klimarisikos genau berechnet werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zeichnete 2024 Pina Earth als "Digitales Start-up des Jahres 2024" aus. Aktuelle Informationen rund um Pina Earth gibt es auf https://www.pina.earth/ | https://www.linkedin.com/company/pina-de/Pressekontakt:Yello Strom GmbHUnternehmenskommunikationpresse@yello.dePina Technologies GmbHDr. Christine Rzepkapress@pina.earthOriginal-Content von: Yello, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14889/5987253